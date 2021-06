Falta de tempo ou de recursos financeiros não são impeditivos para adquirir novos conhecimentos ou se aprimorar em determinadas áreas. A Fecap criou uma grade com catorze cursos online gratuitos de curta duração em áreas diversas, que estão disponíveis para os profissionais de seguros. O 14º curso incorporado recentemente à agenda é o Básico de Técnica em Riscos Pessoais, desenvolvido pelo CVG-SP.

Com 40 anos de tradição como formador profissional do mercado de seguro de pessoas, o CVG-SP é responsável pelo conteúdo do novo curso da instituição, que segue no formato online o mesmo padrão de qualidade do presencial. O curso é destinado aos profissionais de corretoras, assessorias e seguradoras, que estejam ingressando na área técnica ou comercial de seguro de vida, possibilitando a aquisição de conhecimentos conceituais sobre riscos pessoais.

Disponíveis para qualquer pessoa com acesso à internet, todos os cursos de curta duração da Fecap são autoinstrucionais (sem acompanhamento de um tutor) e transmitidos em linguagem clara e acessível. Wanderley Carneiro, Pró-Reitor de Extensão e Desenvolvimento, explica que a maioria dos temas foi escolhida com base na percepção da instituição de que poderia atender a necessidade de atualização profissional de parte da comunidade externa.

“A Fecap quer levar conhecimento e boas práticas de gestão ou informações úteis que possam melhorar a qualidade de vida da população”, diz. Ele destaca que a iniciativa está alinhada ao objetivo da instituição. “A missão da instituição é transformar pessoas para que elas transformem positivamente a sociedade”, diz. Segundo o Pró-Reitor, a oferta de cursos online gratuitos foi um caminho natural para a Faculdade, que iniciou em 2018 os cursos de ensino à distância.

“Em 2020, mesmo antes da pandemia, passamos a oferecer um portfólio de cursos no formato online e, dessa forma, conseguimos atingir regiões distantes e novos públicos”, diz. Da parte do CVG-SP, que, a partir da pandemia, migrou sua grade de cursos para o formato online, a diretora de Seguros, Asenate Souza, reconhece a contribuição. “Os cursos gratuitos da Fecap são ferramentas de apoio e transformação para o desenvolvimento do mercado de seguros”, diz.

Lista de cursos

– Autogestão de Carreira (Carga horária: 6hrs)

– Comunicação Não Violenta (Carga horária: 8hrs)

– Demonstração do Fluxo de Caixa (Carga horária: 4hrs)

– Blended: possibilidades para inovar o processo de ensino (Carga horária: 8hrs)

– Gestão de Pessoas para Proprietários de Empresas (Carga horária: 30hrs)

– Inteligência Emocional na Formação dos Líderes (Carga horária: 4hrs)

– Introdução ao Mercado de Ações (Carga horária: 8hrs)

– IRPF 2020 na Prática (Carga horária: 20hrs)

– Liderança de Pessoas na Prática (Carga horária: 4hrs)

– Networking: Mitos e Verdades em Gestão de Carreiras (Carga horária: 3hrs)

– Resolução de Problemas e Tomadas de Decisão (Carga horária: 4hrs)

– Simples Nacional (Carga horária: 4hrs)

– Teletrabalho Emergencial em Época de Pandemia: A Solução está em casa (Carga horária: 6hrs)

– Básico de Técnica em Riscos Pessoais (Carga horária: 15hrs)

As inscrições podem ser feitas pelo link.

