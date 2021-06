No Reino Unido a insurtech Veygo, que oferece seguro do tipo pay-per-use, decidiu dar três horas de cobertura gratuita para motoristas se vacinarem no país.

Nessa modalidade, a pessoa utiliza a cobertura apenas quando estiver utilizando um carro para se vacinar e não precisa ser dela. Também pode ativá-lo se estiver indo de carona.

O alvo são motoristas que moram em regiões distantes ou na zona rural. Além disso, visa ainda quem teme o transporte público, usando assim seu automóvel para ir ao local de imunização.

Para a empresa responsável pela oferta do seguro, a ideia é que o processo de vacinação continue acelerado no Reino Unido. Em outros países, como nos EUA, vale de tudo para convencer as pessoas a se vacinar.

O governo federal, por exemplo, fechou acordo com Uber e Lyft para oferecer viagens gratuitas a quem se vacinar. Em algumas regiões, vale descontos, gratuidades e até sorteio de automóveis, como um Chevrolet Camaro em Nova Jersey, por exemplo. O objetivo é a reabertura da economia.

* Fonte: Notícias Automotivas