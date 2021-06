Já está operando a nova unidade da Rede Lojacorr Rondônia Acre, ampliando a capilaridade da rede de corretoras de seguros independentes e ajudando ainda mais brasileiros a se proteger mais e melhor. A Unidade inicia essa em fase pré-operacional de forma digital, com previsão de instalações físicas na capital Porto Velho em 2022, mas atendendo os Estados de Rondônia e do Acre desde junho de 2021.

O acordo inaugural de cooperação com a primeira corretora de seguros da Unidade já foi assinado e está localizada na cidade de Ariquemes, a 203 quilômetros de Porto Velho (RO), com uma população aproximada de 110 mil habitantes. De acordo com André Moreno, diretor Regional SP Centro Norte | SP | MS | MT | RO | AC, a expectativa na região é de comercializar cerca de R$ 5 milhões/ano, sendo essa uma previsão para 2022.

A abertura da unidade nessa localidade ocorreu após um mapeamento feito pelos responsáveis da Unidade Mato Grosso, observando que a região possui uma economia similar entre as localidades. Dessa forma, a expertise dos gestores tende a se repetir na nova operação. “Ficamos muito felizes com a validação que a Rede nos deu ao aprovar a ampliação da região geográfica atendida pela antiga Diretoria Regional SP MS MT. A partir desse momento foi rebatizada de Diretoria Regional SP Centro Norte (por atender SP, dois estados da Região Centro Oeste, e dois estados da região Norte). Faltam poucos estados para estarmos presentes em todo o Brasil. Acreditamos que podemos proporcionar ao mercado local a eficiência e a produtividade que as soluções da Lojacorr proporcionam aos corretores e às nossas parceiras seguradoras. Agora, Rondônia e Acre passam a contar com o acesso, tecnologia, backoffice e capacitação, que são os pilares que sustentam a empresa, com o propósito de ajudar a proteger mais e melhor os brasileiros, também os rondonianos e acreanos”, diz Moreno.

A expansão da Rede para Rondônia e Acre já era um desejo mapeado pela organização principalmente em um momento em que há necessidade de proteger mais as pessoas e oferecer oportunidade de trabalho para os profissionais do seguro. “Já estava mapeada nossa expansão para Rondônia e, mesmo a Lojacorr já tendo uma Diretoria Regional Norte e Nordeste, fazia mais sentido do ponto de vista logístico que essa operação fosse uma ‘extensão’ do Mato Grosso. Assim que esse time se consolidou, alinhamos internamente com a Diretoria Executiva Comercial e com a Diretoria Norte/Norte, oficializando a ampliação”, acrescenta o diretor.

A unidade Rondônia Acre está sob responsabilidade de Valdo Gunha, Rudson Almeida e Sidney Aparecido Rodrigues, especialista no ramo Agro. O primeiro atua como parceiro da Rede desde 2017, é gestor do MT desde 2019, especialista em Gestão de Negócios e Estratégias Empresariais, com 30 anos de mercado segurador. Almeida é concessionário Lojacorr desde 2017, atua no mercado de seguros há 13 anos e é especialista em Marketing.

Com a operação do Mato Grosso já madura, os responsáveis começaram a analisar outras frentes para contribuir com o objetivo macro da Rede de expansão. “Nosso estado faz divisa com Rondônia e, na economia, percebemos muita coisa em comum. A agricultura e a pecuária também são fortes, com destaque para produção de café, cacau, milho, arroz, soja e mandioca. Atendemos corretores da divisa do estado e que também fazem negócios em Rondônia. Os feedbacks sempre são muito positivos com relação ao estado. Algumas cidades possuem boas infraestruturas e percebemos investimentos no estado semelhantes ao do MT. Sendo assim, pleiteamos junto a Diretoria da Rede a oportunidade de fazermos um trabalho em RO semelhante ao desenvolvido no MT. Tivemos a satisfação e nos sentimos honrados com o apoio que recebemos de toda a Diretoria que, assim como nós, apostam muito também em RO e AC. Já temos corretor cadastrado e produzindo no estado no primeiro mês da operação”, afirma Gunha.

Segundo o diretor comercial da Lojacorr, Geniomar Pereira, com a unidade Rondônia Acre, a presença da empresa se estende a 24 estados e ao Distrito Federal, tendo segurados em todos os estados do Brasil. “A capilaridade da Rede está cada vez maior e estamos todo dia buscando conquistar a ampliação do nosso propósito de ajudar o brasileiro a se proteger. Além disso, com as unidades e a ampliação das regionais, estamos possibilitando dar ainda mais oportunidades de trabalho para os profissionais de seguros, com toda a estrutura que o ecossistema de soluções da Lojacorr possui. Isso reflete em capacitação e melhores práticas de trabalho de forma igualitária em todas as regiões do País, independente da distância, democratizando o trabalho e o seguro do Brasil”, finaliza.

N.F.

Revista Apólice