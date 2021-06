A Qualicorp e o Inter firmaram parceria para comercialização de planos de saúde coletivos por adesão. A iniciativa permitirá que os mais de 11 milhões de clientes do banco contratem pelo celular produtos do portfólio da administradora de forma 100% digital, facilitando o acesso a planos de saúde.

O processo de contratação de um plano de saúde coletivo por adesão é simples. Por meio do aplicativo do banco, os correntistas interessados na contratação do plano poderão escolher um dos diversos produtos oferecidos por mais de 20 operadoras de saúde na plataforma da Qualicorp.

No app, os clientes poderão escolher os planos coletivos por adesão de grandes operadoras, como Amil, Bradesco, Grupo NotreDame Intermédica, Hapvida, SulAmérica e empresas do sistema Unimed, entre outras. Na sequência, caso não seja filiado a nenhuma entidade profissional, o consumidor poderá realizar digitalmente sua filiação a uma associação de classe.

Inicialmente, será possível se filiar, por meio do aplicativo, a sete entidades, ligadas a profissionais liberais, servidores públicos, estudantes, consultores empresariais, administradores, advogados e bacharéis em Direito. A filiação às demais categorias profissionais, por enquanto, vai requerer suporte fora do aplicativo.

“O acordo com o Inter representa mais um passo importante na transformação da Qualicorp em uma empresa multiplataforma e multicanal.”, afirma Elton Carluci, vice-presidente Comercial, de Inovação e Novos Negócios da administradora.

“A oferta de planos saúde é um passo enorme, que vem reforçar a transformação que estamos promovendo no mercado. Poder oferecer assistência médica de qualidade, com preço justo, de forma transparente e com alguns cliques, mostra como estamos presentes no dia a dia das pessoas”, diz Paulo Padilha, CEO da Inter Seguros.

O propósito da Inter Seguros é criar uma experiência que simplifica a vida na hora de contratar proteções importantes para o dia a dia das pessoas. Entre os diferenciais, destaque para uma aquisição totalmente digital e conectada com o mundo atual, que passa pela transparência, simplicidade, preço justo e comodidade de comprar tudo em único app. São 17 opções, de seguro para pet à compra de imóvel, até os tradicionais residencial, auto e vida.

Sem perder o foco no principal canal de distribuição da Qualicorp, que conta hoje com mais de 40 mil corretores de seguros, o acordo com o Inter amplia e complementa a estratégia de buscar novos canais. Desta forma, a administradora passa a ter mais um importante parceiro em sua missão de ampliar o acesso à saúde de boa qualidade. A empresa representa cerca de 2,6 milhões de clientes, dos quais lidera o segmento coletivo por adesão com 1,2 milhão de beneficiários.

