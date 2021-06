O avanço da presença da Qualicorp em determinadas regiões do País, com planos nacionais e regionais, tem sido uma das mais importantes ações estratégicas da administradora de planos coletivos de saúde. No Rio de Janeiro, a empresa aumentou em 30% a oferta de produtos nos últimos seis meses, alcançando 35 planos de saúde de abrangência nacional ou regional.

A ampliação é fruto de novas parcerias com duas operadoras, Grupo NotreDame Intermédica (GNDI) e Leve Saúde. Atualmente, oito operadoras parceiras (Amil, Assim Saúde, Bradesco, GNDI, Leve Saúde, SulAmérica Saúde, Unimed Nova Friburgo e Unimed Rio) estão no portfólio de produtos oferecidos pela companhia no estado fluminense.

Além dos planos de cobertura nacional, são disponibilizadas opções regionais, uma alternativa aos clientes que precisam apenas de cobertura local, com hospitais e clínicas de qualidade, além de ampla rede de especialistas qualificados. Do total de operadoras, metade das parcerias oferecem planos regionais.

“Sabemos que o cuidado com a saúde se tornou uma das grandes preocupações do brasileiro nos últimos tempos, e a Qualicorp ampliou e diversificou significativamente sua oferta de planos de saúde aos moradores do Rio”, afirma Elton Carluci, vice-presidente Comercial, de Inovação e Novos Negócios da administradora. “Por isso, temos a missão de oferecer um plano de saúde que atenda as diferentes necessidades de cada perfil de cliente”.

Atualmente, algumas opções do portfólio no Rio de Janeiro englobam hospitais de referência como Samaritano e São Lucas, da Rede D’Or, e Pró-Cardíaco, além de laboratórios de análise clínica como Lâmina, Richet e Sérgio Franco.

Vale destacar que, atualmente, existem pouco mais de 5,3 milhões de beneficiários de planos privados em todo o estado fluminense, segundo dados mais recentes divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) referentes a abril de 2021. O número vem se mantendo estável nos últimos 12 meses e representa 32% da população local.

Em todo o Brasil, a administradora aumentou em 56% as parcerias com operadoras regionais nos últimos dois anos, passando de 53 para 83 empresas. No total, somando operadoras regionais e nacionais, a companhia tem 102 empresas parceiras, no mais completo leque de opções de planos de saúde do Brasil.

Os principais produtos ofertados pelas operadoras regionais dentro da plataforma da empresa são planos de saúde coletivos por adesão, em que o beneficiário integra um grupo de afinidade a partir de sua profissão, área de atuação, entidade de classe ou instituição que representa.

Atualmente, a administradora trabalha com mais de 500 entidades de classe, o que viabiliza o acesso dos mais variados perfis de clientes, como médicos, advogados, engenheiros, administradores, servidores públicos, estudantes, entre outros.

“Os acordos com operadoras regionais fazem parte da nossa estratégia para melhor atender aos nossos clientes, pois esses planos de saúde contemplam características diferenciadas e ajudam a atender às demandas específicas da população de cada localidade”, explica Glaúcio Fernandes, superintendente regional da Qualicorp no Rio de Janeiro.

N.F.

Revista Apólice