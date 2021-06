A partir deste mês, a Prudential do Brasil disponibilizará o Vitality para seus clientes. Baseado em ciência comportamental e estudos clínicos, o programa é voltado ao estímulo de hábitos saudáveis e à adoção de cuidados e atividades físicas regulares, recompensadas a partir de metas semanais alcançadas ao longo do tempo.

“O lançamento do programa coloca a seguradora, mais uma vez, como pioneira no mercado brasileiro de seguros. Estamos comprometidos com o bem-estar total dos nossos segurados. Além de proporcionar a proteção financeira das pessoas, queremos ajudá-las a alcançar a qualidade de vida necessária para a longevidade. Ainda mais nesse momento de pandemia, manter a mente, o corpo e as finanças saudáveis é fundamental”, destaca o presidente e CEO da companhia do Brasil, David Legher.

Estudos da Vitality apontam que 60% das causas de morte não-acidentais são relacionadas a quatro fatores crônicos, condições adquiridas pelo indivíduo (doenças respiratórias, diabetes, câncer e doenças cardiovasculares), que por sua vez são influenciadas por quatro comportamentos controláveis de bem-estar (consumo de álcool e excesso, tabagismo, alimentação não-saudável e sedentarismo). Apoiando a melhoria desses 4 fatores, é possível prevenir o surgimento das condições crônicas e efetivamente atuar a favor de uma vida mais longa e saudável. Além disso, a observação dos cuidados mínimos regulares, como calendário de vacinas e exames, tem um papel fundamental na prevenção de doenças. Todo esse contexto serviu para pautar o desenvolvimento do programa e reforça a importância do engajamento estratégico da seguradora com o bem-estar das pessoas.

O programa foi implantado no Brasil em conjunto pela Wellness Services, braço da Prudential International Insurance focado no desenvolvimento de programas de bem-estar, além da Prudential do Brasil e da Vitality.

Patricia Freitas, vice-presidente de Parcerias Estratégicas Multicanais da Prudential do Brasil, acredita que a parceria reforça o objetivo da empresa, de criar novas experiências para os clientes, em um ecossistema focado no bem-estar total, utilizando novas tecnologias e soluções para melhorar a qualidade de vida dos segurados. “A ideia é usar essa plataforma para mudar comportamentos, por meio do poder de incentivos e metas, tornando as pessoas mais saudáveis e protegidas”- afirma a executiva.

Neste momento, o programa estará disponível, exclusivamente, para os segurados de Vida Individual. Durante o segundo semestre, o programa também estará disponível para os clientes de Vida em Grupo e será oferecido no período de renovações anuais de seus contratos e em novas contratações.

Funcionamento do programa

O Prudential Vitality, através do aplicativo, monitora a realização de atividades físicas, mede passos e batimentos cardíacos compartilhados por meio de equipamentos como smartwatches e apps de smartphones. Os participantes recebem benefícios ao atingirem metas personalizadas, como forma de encorajar uma mudança comportamental positiva e permanente. Usuários do programa tendem a buscar novas atividades para melhorar a saúde e o bem-estar, como uma alimentação mais saudável e a realização de exames preventivos.

Para ingressar no programa, o usuário precisa baixar o aplicativo em seu smartphone, concluir seu registro e vincular seus dispositivos (smartphone ou smartwatch) para monitorar o nível de atividade física durante suas rotinas diárias.

De forma geral, o programa se baseia em três pilares:

– Conheça a sua saúde: o membro do programa responde questionários sobre a sua saúde (glicemia em jejum e colesterol total, por exemplo), avaliações relacionadas ao bem-estar mental (resiliência, sono e socialização) e sobre os hábitos alimentares, sendo estimulado a manter exames regulares em dia e tomar vacinas. O aplicativo atribui pontos pelo preenchimento das avaliações e retorna ao membro dicas para melhoria de seus hábitos, incluindo recomendação de aplicativos adicionais, além de trazer ao membro a sua Vitality Age, que mostra a idade real do membro segundo seus hábitos de saúde e bem-estar, incluindo dicas para melhorá-la.

– Melhore a sua saúde: o membro do programa Prudential Vitality ativa metas semanais na plataforma para começar a acompanhar suas atividades físicas através dos passos ou da frequência cardíaca monitorados pelo aplicativo. Diariamente, com base nos exercícios físicos realizados pelo indivíduo, o aplicativo atribui pontos que, ao final de cada semana, podem se converter em recompensas.

– Seja recompensado: as recompensas pelo comportamento são parte importante do programa. Ao atingir os objetivos semanais, os membros têm acesso a cupons para resgate em diversos serviços disponíveis como iFood, 99, Spotify e RitualGym. Além das recompensas semanais, os pontos acumulados pelo membro do Prudential Vitality também podem gerar recompensas e benefícios de médio e longo prazo, como o cashback na compra do relógio inteligente e até, para algumas apólices, cashback sobre o prêmio anual do seguro.

N.F.

Revista Apólice