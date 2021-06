Todo mundo sabe que a rotina de muitos trabalhadores mudou completamente do ano passado pra cá. No entanto, algumas realidades do atual cenário chamaram a atenção da Porto Seguro. Para se ter uma ideia, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho recebeu somente em 2020, um pouco mais de 470 mil notificações de afastamentos no trabalho. Atenta a esse cenário, o grupo decidiu incluir nos planos de Previdência Privada, a oferta de cobertura das Diárias por Incapacidade Temporária, também conhecida por DIT.

A novidade disponível em Minas Gerias, assim como em todo os outros estados do país, possibilita que o cliente receba o pagamento de diárias contratadas pelo tempo de afastamento do trabalho em caso de acidentes e de doenças, desde que seja por um período superior a 10 dias, proporcionando maior segurança para ele e sua família.

“Quando um funcionário se ausenta do seu trabalho por algum motivo de força maior, a sua vida financeira fica prejudicada, principalmente na situação em que ele é o responsável pela principal fonte de renda em sua casa. A propósito o seguro DIT não tem a finalidade apenas para garantir com um suporte financeiro, mas para proporcionar tranquilidade e um conforto para focar no restabelecimento da saúde”, pontua Wesley Andrade, gerente da sucursal da seguradora em Minas Gerais.

Além da inserção da DIT, o Porto Seguro Previdência ampliou os valores de capitais para a assistência funeral de R$ 5 mil para R$ 10 mil ou R$ 15 mil, dependendo da escolha do segurado. E, pensando em sempre apoiar os clientes nos momentos de transições da vida, a renovação dos planos passou a ser anual nas coberturas de risco (renda por invalidez, pensões em caso de morte e assistência funeral individual ou familiar).

