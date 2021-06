A Porto Seguro apostou na oferta de seguros e de serviços de assistência para carros, residências e até celulares, contratados através de assinaturas mensais, sem necessariamente estar vinculados a uma apólice. Um dos destaques é o Bllu, um seguro para automóveis que oferece benefícios e serviços essenciais para proteger o carro do segurado e que, por enquanto, está disponível nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Esse novo foco foi detalhado pelo vice-presidente Comercial e de Marketing da seguradora, Rivaldo Leite, ao participar, nesta quinta-feira, 17 de junho, de uma live realizada pelo Clube dos Seguradores da Bahia. “Os seguros por assinatura não são mais apenas uma tendência, mas uma realidade. O Bllu foi desenvolvido para promover a inclusão securitária de pessoas que atualmente não contam com seguro”, explicou o executivo, que também é presidente do Sindicato das Seguradoras de São Paulo (SindSeg/SP).

Ele citou ainda o “Carro Fácil”, um serviço de assinatura de carros novos com valor fixo mensal, que permite ao contratante utilizar o carro por até dois anos sem ter que se preocupar com impostos, documentação ou manutenção. Lançado em 2020, o programa cresce rapidamente, já registrando 1,3 mil assinaturas mensais e com índice de renovação de quase 90%.

Outro destaque desse novo foco é o “Reppara”, serviço com assinatura mensal, que custa a partir de R$ 19,90 e que oferece assistência para consertos emergenciais. “Não há a necessidade de contratação de um seguro. Todo o processo é online. Entre os serviços oferecidos, sete dias por semana, 24 horas por dia, constam, por exemplo, consertos hidráulicos e elétricos e chaveiros”, comentou Leite.

Já o TechFácil é um plano de assinatura mensal, lançado em parceria com a Samsung, que possibilita que o consumidor adquira um smartphone novo a cada ano, com seguro completo e assistência para o aparelho.

Há ainda o “Porto Cuida”, serviço de saúde popular, que oferece acesso a consultas presenciais ou remotas por R$ 19,90 e conta com uma rede de consultórios e laboratórios com preços bem mais acessíveis, telemedicina e até descontos em farmácias.

Desempenho

O executivo apresentou ainda dados sobre o desempenho da empresa durante a pandemia. A seguradora encerrou 2020 com 10 milhões de clientes e 13 mil colaboradores. A receita total do grupo somou R$ 18,3 bilhões e o lucro líquido atingiu a marca de R$ 1,4 bilhão.

A Porto Seguro tem 5,4 milhões de veículos segurados, o que representa 27,3% de market share na carteira; 6 milhões de segurados no ramo de pessoas; 266 mil no seguro saúde e 596 mil no odonto; e 136 mil participantes em planos de previdência aberta.

Além disso, a companhia tem mais de 35 mil corretores de seguros cadastrados e ativos, número que, segundo Leite, “vem crescendo todos os meses”.

Ele ressaltou ainda o fato de, ao longo de 2020, terem sido realizados 13 milhões de atendimentos presenciais e 24 milhões digitais. “O atendimento remoto ganha força. fizemos campanha de atendimento pelo Whatsapp e conseguimos reduzir em quase 30% o número de ligações para a central de atendimento. Os clientes estão muito satisfeitos pelo atendimento feito pelo Whatsapp”, frisou o vice-presidente da Porto Seguro.

Clube

Já o presidente da entidade, Fausto Dórea destacou a importância da companhia para o mercado e para os corretores de seguros. É uma empresa diferenciada e querida por todos”, salientou. A live faz parte da série de eventos virtuais que vêm sendo realizados ainda em comemoração aos 62 anos de fundação do Clube dos Seguradores da Bahia.

