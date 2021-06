Lançado em setembro do ano passado, o Porto Seguro Aluguel Essencial apresenta mais uma novidade que passa a valer a partir deste mês de junho. Agora, além de oferecer o Limite Máximo de Garantia de 12 vezes o valor do aluguel e taxa fixa de 8% sobre o valor do aluguel, o produto passa a ofertar aos clientes um novo plano de 18 vezes o valor aluguel e taxa fixa de 12%.

Nelson Aguiar, superintendente de Negócios Financeiros e Capitalização da Porto Seguro, destaca que a novidade amplia os benefícios para imobiliárias e locadores, que passam a contar com uma oferta de garantia mais estendida. “Nosso objetivo é sempre aprimorar o portfólio a fim de oferecer a melhor solução possível em seguros para os potenciais clientes, assim como fornecer condições mais vantajosas para que corretores e imobiliárias tenham maior rentabilidade e vantagem competitiva na comercialização do produto”, afirma o executivo.

Solução ágil e sem burocracia, o produto garante ao cliente a substituição do fiador ou caução e a transferência de responsabilidade do pagamento do aluguel para a seguradora em caso de inadimplência, além da dispensa de comprovação de renda e envio de documentação. Os clientes que contam com esse seguro têm ainda a possibilidade de parcelamento em até 60x sem juros, três meses grátis do Reppara!, sorteio anual de R $200 mil pelo PortoCap e parcelamento do aluguel vencido ou a vencer no cartão de crédito.

