A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) disponibilizou nesta segunda-feira, 07 de junho, os números completos de beneficiários de planos de saúde relativos a abril. As informações estão disponíveis na Sala de Situação, ferramenta de consulta no portal da reguladora. Nesse mês, o setor manteve a tendência de crescimento e registrou 48.103.656 usuários em planos de assistência médica e 27.689.703 em planos exclusivamente odontológicos.

Nos planos médico-hospitalares, em um ano houve incremento de 1.054.426 beneficiários, o equivalente a 2,2% de aumento em relação a abril de 2020. No comparativo de abril com março, o crescimento foi de 150,6 mil usuários. O total de beneficiários é o maior número registrado desde julho de 2016. Antes disso, só foi superado em junho daquele ano, quando o setor atingiu 48.263.518 beneficiários nessa segmentação.

Nos planos odontológicos, foi registrado aumento de 1.936.329 beneficiários em um ano, o que representa 7,5% de crescimento no período, e de cerca de 147 mil em um mês (comparativo com março).

Entre os estados, no comparativo com abril de 2020, o setor registrou aumento de beneficiários em planos de assistência médica em 21 unidades federativas, sendo São Paulo, Minas Gerais e Goiás os que tiveram o maior ganho de beneficiários em números absolutos. Entre os odontológicos, 23 unidades federativas registraram aumento no comparativo anual, sendo São Paulo, Minas Gerais e Paraná os estados com maior crescimento em números absolutos.

A ANS ressalta que os números podem sofrer modificações retroativas em função das revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras.

Confira as tabelas de evolução de beneficiários por tipo de contratação do plano e por UF em diferentes competências:

Número de beneficiários com planos de assistência médica por tipo de contratação

Número de beneficiários com planos exclusivamente odontológicos por tipo de contratação

Número de beneficiários por UF

Estado Assistência Médica Exclusivamente Odontológica abr/20 abr/21 abr/20 abr/21 Acre 42.927 42.427 15.616 16.621 Alagoas 366.119 373.040 270.528 279.764 Amapá 64.709 62.222 45.464 50.873 Amazonas 525.718 552.937 450.949 491.662 Bahia 1.582.509 1.583.825 1.499.496 1.497.088 Ceará 1.262.317 1.260.131 985.595 1.029.860 Distrito Federal 909.158 927.119 591.087 630.391 Espírito Santo 1.109.398 1.157.350 513.691 600.468 Goiás 1.157.156 1.211.319 647.440 717.139 Maranhão 474.450 455.691 204.888 227.431 Mato Grosso 584.251 623.629 220.743 230.353 Mato Grosso do Sul 592.740 606.703 144.855 158.885 Minas Gerais 5.034.348 5.318.833 2.189.854 2.358.998 Não Identificado 37.362 36.439 33.567 13.813 Pará 785.384 826.055 435.401 476.806 Paraíba 409.846 429.268 379.896 396.983 Paraná 2.859.188 2.904.970 1.307.808 1.427.491 Pernambuco 1.341.052 1.354.914 1.008.259 1.072.951 Piauí 329.184 346.341 93.785 109.219 Rio de Janeiro 5.316.546 5.318.158 3.386.834 3.368.726 Rio Grande do Norte 510.773 545.168 342.530 380.728 Rio Grande do Sul 2.531.757 2.541.237 785.221 811.057 Rondônia 150.000 153.004 105.699 120.816 Roraima 29.789 29.705 11.332 12.366 Santa Catarina 1.461.080 1.495.813 544.445 645.106 São Paulo 17.151.232 17.516.829 9.209.533 10.246.564 Sergipe 319.930 315.462 203.221 202.465 Tocantins 110.307 115.067 125.637 115.079

