A capital mineira é a mais nova cidade brasileira a receber o SulAmérica Direto. Agora, moradores de Belo Horizonte e de 23 municípios da região, entre eles Contagem, Ribeirão das Neves, Betim, Santa Luzia e Sete Lagoas, podem ter acesso à saúde de qualidade.

O plano é uma parceria com a Rede Mater Dei de Saúde e contempla as três unidades locais do grupo: Mater Dei Contorno, Mater Dei Santo Agostinho e Mater Dei Betim – Contagem. Os beneficiários também contam com atendimento na Santa Casa de Misericórdia de Sabará, Centro Oftalmológico de Minas Gerais, Casa de Saúde Santa Maria, Hospital da Mulher e Maternidade Santa Fé, Hospital e Maternidade Santa Mônica e Hospital Nossa Senhora das Graças.

Os clientes do Direto também contam com atendimento de urgência e emergência em mais de 30 hospitais nas principais capitais do Brasil, o que garante tranquilidade e segurança quando estiverem fora de sua cidade de origem.

“O SulAmérica Direto faz parte da estratégia de acesso a planos de saúde. Estamos comprometidos em ajudar mais brasileiros a cuidarem de sua saúde com assistência de qualidade”, afirma Luciano Lima, diretor Comercial da seguradora. “Num cenário desafiador economicamente como o atual, em que muitos perderam os planos de saúde empresariais com demissões, entendemos ser fundamental ter em nosso portfólio opções diversificadas”, completa.

O produto tem valores mais atrativos porque combina importantes parcerias locais com hospitais e clínicas de referência com todas as ferramentas da empresa, entre elas o Médico na Tela, plataforma de telemedicina para realização de consultas médicas a distância com clínico geral ou pediatra.

O segurado também conta com o programa Psicólogo na Tela, para realizar sessões com psicólogo por vídeo chamada. Além disso, quem opta por ter o SulAmérica Direto conta com um programa de descontos em farmácias, drogarias, spas e vacinas, entre outros produtos.

O plano oferece cobertura para os procedimentos previstos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com as opções de internação em enfermaria ou apartamento, para atendimento de consultas, exames, terapias, atendimento em pronto-socorro, cirurgias e internações.

O Direto está disponível com ou sem coparticipação, um instrumento importante para o uso consciente do seguro. A linha de produtos Direto está sendo disponibilizada gradualmente em várias cidades brasileiras, em parceria com prestadores médicos nas diversas regiões. Além de Belo Horizonte, clientes de Brasília, Joinville, João Pessoa, Recife, São Paulo, Campinas, Curitiba e Rio de Janeiro já podem contar com o plano.

N.F.

Revista Apólice