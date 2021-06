EXCLUSIVO – A Revista Apólice realizou na tarde de ontem, 24 de junho, mais uma edição do evento “Diálogos CEO”. Dessa vez o convidado foi Luciano Snel, presidente da Icatu Seguros, para falar sobre os 30 anos de existência da seguradora e seus investimentos em inovação nos seguros de pessoas. A mediação da transmissão ao vivo foi realizada pela jornalista Kelly Lubiato, diretora de redação da Apólice.

A companhia adotou um novo posicionamento para comemorar as três décadas de operação, realizando mudanças na sua logomarca e lançando produtos e serviços com base tecnológica por meio de parcerias no mercado B2B2C. Além disso, a seguradora também ampliou sua carteira com as fintechs. “Nossa história é construída em inovação, e não poderíamos encontrar um momento mais oportuno do que o atual para reforçar nossa posição. Nosso propósito é garantir que cada família que confia em nosso trabalho se sinta assistida, o que ajuda em nossa estratégia de retenção de clientes e engajamento dos colaboradores da empresa”, disse Snel.

Para o executivo, a melhor maneira de democratizar o acesso aos seguros de pessoas é através da educação financeira, conscientizando que o seguro é uma ferramenta de proteção à vida e planejamento financeiro. “A peça chave para isso é o corretor de seguros. Ele é quem conhece o cliente e pode oferecer coberturas adequadas ao momento de vida dele, por isso é dever das seguradoras oferecerem ferramentas que sejam ágeis para o parceiro, pois assim ele poderá dedicar mais do seu tempo para ampliar sua carteira”.

A Icatu também está investindo em treinamento e capacitação dos corretores. A plataforma Educatu permite que os parceiros acessem de qualquer lugar, por meio de smartphones ou tablets, o conteúdo dos mais de 40 cursos de aperfeiçoamento profissional e as novidades que a seguradora disponibiliza para a sua força de vendas. A ferramenta conta com materiais institucionais, divulgação de novos produtos e serviços da empresa e notícias sobre o atual cenário dos mercados segurador e financeiro. “O corretor é nosso aliado para levarmos o nosso propósito para todo o país. Ao se qualificar, o profissional está mais apto à atender as novas demandas dos consumidores, nos auxiliando, também, a criar novas soluções para cada perfil de cliente”.

Além disso, a companhia registrou um faturamento de R$ 8,4 bilhões em 2020, mantendo ROE (retorno sobre o patrimônio) acima de 20%. A empresa atingiu R$ 642 milhões em resultado com operações de seguros e lucro de R$ 292,4 milhões, o segundo melhor ao longo de sua trajetória. O patrimônio líquido da seguradora chegou a R$ 1,7 bilhão, um crescimento de 23% em relação a 2019. “Mais importante do que os números, é saber que contribuímos para que milhares de brasileiros atravessassem esse momento difícil que estamos vivendo. Em março de 2020 acionamos todos os planos de contingência para garantir a continuidade do nosso negócio e, assim, manter os clientes protegidos”, afirmou Snel.

Sobre as expectativas para o futuro, o executivo disse acreditar que os seguros de pessoas vieram para ficar e irão dominar o mercado. “Esse foi o lado bom da pandemia, pois as pessoas estão mais conscientes de que estão expostas a vários riscos e que um seguro de vida, por exemplo, pode ser um grande aliado para mitigá-los. Irão surgir novas coberturas, assistências, programas de recompensa e tantas outras ações, pois mais importante do que o produto em si é a experiência dos corretores e clientes”.

Veja a entrevista na íntegra:

Nicole Fraga

Revista Apólice