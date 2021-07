A pandemia está provocando uma verdadeira movimentação executiva no setor de seguros. É que aponta levantamento do PageGroup, empresa especialista em recrutamento de executivos de todos os níveis hierárquicos. De acordo com a consultoria, a demanda por profissionais do segmento aumentou 40% até maio deste ano em comparação com o mesmo período de 2020. Entre os cargos mais buscados nos cinco primeiros meses do ano aparecem gerente comercial, gerente de relacionamento e especialista/coordenador de sinistro.

“Nós percebemos que houve muitas mudanças em contratos desde o início da pandemia. A chegada da Covid alterou drasticamente a forma como empresas e usuários enxergam o seguro. Muitas empresas tiveram de rediscutir apólices e até mesmo contratar diferentes modalidades de seguros financeiros, sejam eles patrimoniais, de garantia, responsabilidade ou risco. Do lado dos usuários, muitos tiveram de contratar ou até mesmo migrar seu seguro-saúde ou adquirir um seguro de vida. Toda essa movimentação impactou o mercado e no consequente aumento da contratação de profissionais”, explica Juliana França, gerente da área de Seguros da consultoria.

A executiva revela que tanto corretoras, seguradoras, insurtechs e companhias de diferentes segmentos estão recrutando esses profissionais. “Há uma demanda elevada para esses especialistas, especialmente para aqueles com boas habilidades técnicas e comportamentais, além de ótimo conhecimento do mercado e dos produtos. Boa comunicação e fluência num segundo idioma também contam bastante na hora da seleção final”, diz Juliana.

Mercado constata maior demanda por especialistas

Uma das empresas que também tem notado essa intensa movimentação e maior procura por especialistas em seguros é a It’sSeg. De acordo com Thais Camargo, diretora de Gente, Cultura & Gestão da companhia, os cuidados com a saúde mental foram intensificados durante a pandemia, provocando maior procura por gerentes de relacionamento.

“Estamos contratando especialistas nessa área em função da alta demanda de nossos clientes. Como somos prestadores de serviços em saúde, os RHs têm sido muito demandados por seus colaboradores para programas voltados à saúde mental, nutrição, acolhimento, engajamento, entre outras demandas do dia a dia. Temos notado que este profissional de relacionamento tem suportado os RHs em grande parte destas demandas”, explica Thais.

Veja abaixo quais são os profissionais de seguros mais demandados. Os cargos considerados nessa lista contemplam média e alta gerência e níveis técnico e de suporte à gestão.

Para chegar a essa lista, o PageGroup consultou empresas de todos os portes (pequena, média e grande) em 14 setores de todo o Brasil. A partir dessa conversa e do entendimento das reais necessidades de contratação, os consultores consolidam essas informações e produzem a relação final dos cargos com maior possibilidade de demanda das empresas.

Confira a lista:

Cargo: Gerente Comercial

O que faz: prospecção de novos clientes e venda consultiva de produtos do mercado de seguros.

Perfil da vaga: conhecimento técnico sobre produtos do mercado de seguros. Ótima comunicação e habilidade de negociação.

Salário: R$ 15 mil a R$ 22 mil + bônus

Motivo para alta: crescimento da demanda por seguros, tanto para PF, quando para PJ.

Percentual de aumento da procura pela vaga: 50%

Cargo: Gerente de Relacionamento

O que faz: manter clientes e aumentar participação de compra de produtos de seguros em uma mesma conta

Perfil da vaga: conhecimento em produtos de seguros, boa comunicação e habilidade em gestão comercial

Salário: R$ 15 mil a R$ 22 mil + bônus

Motivo para alta: aumento na exigência de qualidade dos clientes e da compra de novos seguros.

Percentual de aumento da procura pela vaga: 40%

Cargo: Especialista/Coordenador de Sinistro

O que faz: avaliação e confecção de apólice de seguros, condução de todo processo de sinistro, resoluções de problemas, avaliação de ativos do segurado e defesa dele junto a seguradora.

Perfil da vaga: profundo conhecimento sobre produtos de seguros e regras & normas de caso um deles.

Salário: R$ 8 mil a R$ 12,5 mil

Motivo para alta: instabilidade de mercado gerou aumento da busca de seguros e ocorrências de sinistros, especialmente, gerados por questões de saúde e/ou financeira.

Percentual de aumento da procura pela vaga: 40%

Revista Apólice