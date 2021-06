O PagSeguro PagBank lançou o PagBank Seguro Pessoal. Com o slogan “Acidente não avisa”, este seguro contempla as tradicionais coberturas de morte acidental, invalidez por acidente e despesas médicas, hospitalares e odontológicas por acidente. Além disso, para os clientes que contratarem o produto, este seguro ainda conta com assistência funeral 24 horas e orientação psicológica, financeira, social e jurídica, sem cobrar nada a mais por isso.

O produto está disponível para todo o território brasileiro. Para contratá-lo, basta ter entre 18 anos e 70 anos de idade e ter uma conta no PagBank. A contratação do seguro é descomplicada e sem burocracia, 100% digital e realizada por meio do banco.

A assistência funeral está inclusa em todos os pacotes do seguro sem custo adicional, com opções de contratação Individual ou Familiar. A assistência funeral auxiliará os clientes em casos de necessidade, garantindo amparo aos familiares tanto nas despesas quanto na parte burocrática neste momento tão difícil.

Ao adquirir o PagBank Seguro Pessoal, o consumidor ainda concorrerá a sorteios mensais de R$ 20 mil (vinculados a títulos de capitalização), sem custo adicional. O cliente tem a opção de parcelar o pagamento do produto em até 12 vezes sem juros. São três opções de planos: Bronze por R$ 8,90 por mês, Prata por R$ 19,90 por mês e Ouro por R$ 29,90 por mês.

Revista Apólice