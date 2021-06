EXCLUSIVO – Uma empresa com propósito social. Esta foi a motivação da Roberto Westin para a criação da OneBroker, uma plataforma para distribuição de seguro com pagamento de assinatura e uma série de benefícios, como cashback exponencial. O modelo da empresa é de marketing de multinível, no qual todas as pessoas que indicam novos clientes recebem um valor para ser consumido no market place ou para ser acrescido em um plano de previdência.

Westin, que é o CEO da empresa, explica que ela foi projetada como um guarda-chuva de proteção para pessoas que desejam adquirir apenas aquilo que elas realmente desejam. “Antes, você queria ouvir uma música e tinha que adquirir um CD inteiro. Hoje, com o Spotify você pode escolher apenas o que te agrada. Com seguro, é a mesma coisa. As pessoas ainda compram uma série de coberturas que não precisam por conta de uma necessidade pontual”, explica.

A OneBroker chega ao mercado com um novo modelo de negócio composto por diferenciais como: amplo marketplace de seguros e serviços de assistência 24 horas de A a Z; plano de assinatura opcional chamado OneBroker Premium, que concede benefícios e vantagens exclusivas aos assinantes.

Para promover esta inovação na distribuição de seguros, a startup juntou produtos de vários fornecedores do mercado, como Amil, Fácil Assist, SulAmérica, Porto Seguro, Liberty Seguros, McAfee e Assist Card. O produto Premium oferecido pela OneBroker, vendido por R$ 14,90 mensais, oferece cobertura de R$ 10 mil para morte acidental, sorteio de R$ 50 mil mensais e oito serviços de assistência, como residencial, auto e moto, linha branca, linha marrom, assistência funeral, descarte ecológico, helpdesk e telemedicina.

Westin acredita que o produto servirá de porta de entrada para novos consumidores, principalmente pelo cashback exponencial, que oferece retorno de até 27% do valor pago pelos indicados, em três níveis. “Remuneramos de acordo com o consumo de cada pessoa indicada. Se repassarmos 27% de cashback para cada nível, ainda nos resta uma margem de lucro. Nossa rentabilidade virá do volume de vendas”, aposta Westin.

O CEO conta que a inspiração para este modelo veio da Natura e da Primerica (Grupo Travellers), que investem neste modelo de pulverização da distribuição, sempre preocupadas com as questões de sustentabilidade ambiental, social e de governança (ESG).

Uma parte substancial das comissões sobre produtos e serviços é repassada para o próprio cliente, no modelo de cashback exponencial – ou seja, sobre o próprio consumo, o dos amigos e o dos amigos deles também – por meio de uma ferramenta chamada Guarda-Chuva de Amigos. Esse processo gera um saldo em One$, moeda virtual que pode ser usada para contratar diversos tipos de seguros, serviços de instalação, manutenção e conserto, planos de assistência 24 horas, planos de saúde e até mesmo planos de previdência privada, transformando em dinheiro quando e se o cliente quiser.

“Para algumas categorias, os clientes podem transformar automaticamente One$ em reais através da opção OneCash, como é o caso de grupos de afinidade, embaixadores OneBroker, agentes autônomos de investimentos, corretores de seguros, corretores de imóveis e contadores”, detalha Roberto Westin.

Para facilitar o efeito do marketing viral, a OneBroker criou uma funcionalidade chamada “Amigo Oculto”, a qual permite a liberdade de escolha para que os clientes possam indicar pessoas e empresas com ou sem as suas identificações, além da plataforma migrar todos os contatos de Facebook e Google dos clientes, não sendo necessário nem mesmo eles digitarem os e-mails daqueles contatos que querem indicar. “Fizemos de tudo para atender aos mais diferentes perfis de clientes e parceiros, de forma a facilitar em todos os quesitos o processo de indicação de novos clientes, proporcionando o mínimo esforço e máximo retorno para eles.” enfatiza Roberto Westin.

A plataforma já conta com 40 mil pessoas cadastradas e 150 produtos em seu market place. Ela também já está certificada no Sistema B, uma comunidade global de líderes que usam os seus negócios para a construção de um sistema econômico mais inclusivo,

equitativo e regenerativo para as pessoas e para o planeta.

Kelly Lubiato

Revista Apólice