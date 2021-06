A Odontoprev divulgou o seu relatório anual de sustentabilidade referente ao período de 2020. O material completo com os destaques da companhia pode ser acessado no link.

A nova edição do relatório destaca como as práticas ESG (do inglês, Environmental, social and corporate governance) já são parte do histórico e do modelo operacional da empresa. Além de levar saúde bucal de forma democrática e acessível para mais de 7,5 milhões de brasileiros, desde a sua fundação a companhia trabalha com o propósito de impulsionar a odontologia e cuidar dos seus diversos stakeholders. É possível citar ainda o alinhamento de suas iniciativas com 8 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e a presença de cerca de 75% de mulheres no quadro de colaboradores. A forte estrutura de Governança Corporativa, desde 2006, ano que realizou seu IPO, reforça a preocupação da organização com este tema. Reafirmando essa atuação, a empresa figura, pelo quarto ano consecutivo, no índice britânico FTSE4Good, do britânico FTSE Russell, que analisa 300 indicadores ESG, e pelo segundo ano recebeu o selo Bloomberg – Gender Equality Index.

Entre os destaques na área ambiental, está a estratégia da companhia de avançar com a agenda focada nas mudanças climáticas. Para mitigar o impacto de sua atividade, desde 2007 a empresa realiza um projeto de plantio que já contabiliza mais de 13 mil árvores plantadas em parques como o corredor Ecológico do Vale do Paraíba (SP) e Gabriel Chucre (Carapicuíba).

Como parte desse avanço, a empresa decidiu neutralizar 100% das suas emissões desde a sua fundação através do mercado voluntário de carbono. A organização procurou o Programa Amigo do Clima, da Way Carbon, que realizou um estudo que estimou as emissões históricas das operações da Odontoprev desde 1987, ano de sua fundação, e posteriormente emitiu certificação compensando essas emissões, se tornando a primeira operadora de planos odontológicos carbono neutro do Brasil.

Os créditos foram emitidos no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), vinculado à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), do Verified Carbon Standard (VCS), por meio do Projeto Conservação Florestal na Amazônia. Aliada com essa estratégia, a Odontoprev vem reduzindo as suas emissões e avaliando metas sustentáveis para a companhia.

No âmbito social, a operadora mantém tradicionalmente o suporte a diversas instituições, muitas delas há mais de 15 anos, e em 2020 não foi diferente. No total, a companhia apoiou 20 instituições, com a doação de cerca de 7 mil planos odontológicos para jovens e crianças em vulnerabilidade social, que podem também utilizar a plataforma Dentista Online, serviço de teleorientação, para tirar dúvidas e receber orientações sem que precisem sair de casa.

A Odontoprev apoia também financeiramente diversas associações e institutos que ajudam jovens e crianças. Entre eles estão a Turma do Bem, maior rede de dentistas voluntários do mundo.

Na frente econômico-financeira, a empresa apresentou resiliência em um ano marcado pela pandemia, atingindo 7,5 milhões de beneficiários em 2020, com adição líquida de 111 mil vidas no ano. O EBITDA da companhia foi de R$ 543 milhões, 30% superior a 2019, com margem recorde de 30,8%. O lucro líquido foi de R$ 361 milhões, expansão de 26,8% em comparação a 2019. A operadora chegou ao fim de 2020 com caixa líquido de R$ 753 milhões, 34,5% superior aos R$ 560 milhões de 2019, e dívida zero. Ainda em 2020, a organização adquiriu a Mogidonto Planos Odontológicos e as clínicas Boutique Dental.

“O cenário sem precedentes e com muitas incertezas de 2020, lançou luz sobre um importante tema: a saúde. Na Odontoprev, como protagonistas do setor, intensificamos o cuidado com todos os nossos públicos e reforçamos o propósito de impulsionar a odontologia de qualidade. Direcionamos nossos esforços no cuidado com nossos colaboradores e com a sociedade, incentivando políticas sociais e de proteção ambiental, seguindo os princípios ESG que pautam nosso trabalho de forma permanente, desde a fundação da empresa, como um valor inegociável”, afirma Rodrigo Bacellar, diretor-presidente da operadora. “Nosso desejo é continuar incentivando o cuidado com a saúde bucal, valorizando os nossos dentistas e fomentando a inovação e sustentabilidade do negócio e no setor, despertando cada vez mais sorrisos, todos os dias”, completa.

O Relatório de Sustentabilidade de 2020 ainda apresenta diversas iniciativas de tecnologia e inovação adotadas pela empresa, digitalizando diversos processos e consequentemente reduzindo os impactos ambientais pelo menor uso de papel e menor emissões de CO₂. Em 2020, por exemplo, foram feitas melhorias e atualizações no aplicativo para os corretores, que com automatização de processos e aperfeiçoamento na venda PME tornaram o cadastro de corretoras e as vendas 100% digital. Além disso, fundamental durante a pandemia por sua praticidade e garantia de segurança aos clientes e dentistas, a Solicitação Online (SOL) de Exames Radiológicos, implantada em 2019, evita a impressão de guias e, com isso, contribui para a economia de mais de 3 toneladas de papel por ano, evitando também a emissão de CO₂na atmosfera.

