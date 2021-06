O maior evento de inovação em seguros do mundo, Insuretech Connect, acontecerá entre os dias 4 e 6 de outubro, em Las Vegas, nos EUA. Com tradução simultânea para português, o encontro acontecerá no Mandalay Bay e pretende receber congressistas do mundo todo. Para falar como os brasileiros podem participar presencialmente do ITC Vegas 2021, o fundador do CQCS, Gustavo Doria Filho, conversou com a jornalista Kelly Lubiato, em uma live no Instagram da Revista Apólice.

Doria explicou que os brasileiros que desejam aproveitar os U$600 de desconto devem se apressar. O valor do ingresso será de U$ 895 até o dia 25 de junho; U$ 1095 até 17 de setembro; e U$ 1295 até o dia 03 de outubro. Além disso, aqueles que comprarem o ingresso e, por questões relacionadas à pandemia, não puderem comparecer, podem ter seu dinheiro de volta. “Temos a promoção com a garantia de receber de volta caso a pessoa seja impossibilitada de ir por razões sanitárias. Quem não for e não quiser ser ressarcido, pode guardar seu ingresso para 2022”, explicou Doria.

O ITC se caracteriza como maior evento de inovação do mundo por contar com a presença de vários CEOs, muitos corretores, muitas pessoas que desenvolvem tecnologia e estão procurando bons projetos para investirem. “Lá estão os principais seguradores do planeta, então há acesso a todo mundo”, contou Doria.

Para ajudar os brasileiros a encontrar bons parceiros de negócios e bons investidores, há o CQCS ITC Experience, programa de curadoria que visa proporcionar à delegação brasileira a melhor experiência em Vegas, uma vez que são dois dias e meio de muito conteúdo e dez painéis simultâneos. “Há uma curadoria baseada no seu perfil empresarial, no que você quer buscar. Chegamos lá e temos uma pré conferência, somos a única delegação do mundo que tem um espaço físico para que as pessoas que querem falar com os brasileiros estejam lá”.

Comprovando a versatilidade e grandeza de conteúdo disponível no evento, Kelly contou como foi a experiência de participar do congresso. “Lembro de que assisti uma palestra sobre cannabis na qual havia resseguradoras especializada neste tipo de produto. São coisas que a gente não imagina que exista. Mesmo que você não consiga assistir uma das palestras, há o acesso ao áudio de todas as salas, você muda seu canal de áudio e fica sabendo sobre o que estão falando. Vale muito a pena”.

As inscrições podem ser feitas através do site https://partner.insuretechconnect.com/2021-CQCS

K.L.

