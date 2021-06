Dando sequência a uma série de iniciativas para modernizar cada vez mais seu portfólio de produtos, a Previsul Seguradora lançou hoje, 28 de junho, um novo plano de Seguro PME, focado em um dos setores mais afetados pela pandemia da Covid-19, o terciário. O novo Plano Comerciante+, no entanto, está disponível apenas para estipulantes que se enquadrem em CNAES (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) específicas e inclui 16 novas coberturas e assistências e um limite de Capital Segurado fixado em R$ 200 mil.

Prestes a completar 115 anos de atuação no Brasil, a companhia investiu em um produto mais robusto e que prevê diversas coberturas médicas essenciais para a retomada desse público. Além das habituais coberturas por Morte de Qualquer Causa (MQC) e Morte Acidental (MA), estão previstas, entre outras: coberturas e assistências por Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD); Morte de Qualquer Causa (MQC) Filhos; Doenças Congênitas dos Filhos (DCF); Diária por Internação Hospitalar por Acidente Pessoal (DIHA); Cartão Alimentação; Cesta Básica; e Cesta Natalidade.

Conforme explica o CEO da Previsul, Renato Pedroso, esse novo produto é uma resposta a um pedido do mercado. “O Plano Comerciante+ foi desenhado especialmente para o público de comerciantes, a partir da demanda dos corretores que trabalham conosco Com essa novidade, nossos parceiros conseguem gerar a cotação e emissão do produto de forma 100% digital, através do Cota+, disponível no Portal do Corretor”, afirma o executivo.

