Em expansão no Brasil, especialmente em decorrência da pandemia do novo coronavírus, a telemedicina integra o rol de serviços com diferenciais para os associados Gboex. Com o aplicativo SAFETY4ME, é possível estabelecer uma relação médico-paciente em canais de vídeo, texto ou áudio, dependendo da necessidade. O espaço permite o atendimento pelo plano de saúde, caso ele tenha uma plataforma de telemedicina cadastrada no aplicativo, ou pelo atendimento do DrChat, em que há 10% de desconto nas consultas. O atendimento acontece de forma virtual, sempre que necessário, e pode ser feito por médicos que indiquem a plataforma, e que já integrem o serviço, ou em casos em que o paciente não tem preferência por profissional específico.

Para proteger o bichinho de estimação com a Dr. Pet, plano de saúde animal, o desconto é de 20%. A lista de estabelecimentos credenciados está disponível no hotsite da empresa, além de outras informações sobre as quatro modalidades para contratação. A iniciativa garante mais segurança para o pet e engloba diversos procedimentos e especialidades médico-veterinárias, com a possibilidade do incremento de partos e exames especiais, tais como tomografias e ressonâncias.

Medicamentos genéricos tarjados têm descontos de 39% para associados Gboex na Droga Raia e Drogasil. Além dessa conveniência, para medicamentos de marca tarjados, o percentual de abatimento é de 16%. O convênio também favorece corretores parceiros da empresa.

A Rede de Convênios reúne mais de 7.000 produtos e serviços nos mais diversos segmentos. Consultórios médicos, academias, lojas de presentes, hotéis e parques são alguns dos ramos de atividades disponíveis. Os resultados da ampliação da Rede de Convênios são a comodidade e os ganhos para todos os associados. Para a empresa, é imprescindível levar soluções aos seus clientes, para que eles fiquem mais tranquilos com os produtos da entidade e ainda possam usufruir de diversos serviços com descontos e vantagens.

Para saber mais basta acessar o site da Rede de Convênios ou fazer o download do aplicativo Gboex Integra. Para ampliar a segurança dos usuários, o site requer login e senha, os mesmos dados utilizados no Portal do Associado e no app.

