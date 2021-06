A Mitsui Sumitomo Seguros, integrante do MS&AD Insurance Group, comemora mais uma conquista: a certificação do Great Place to Work (GPTW) com grande favorabilidade.

Pela primeira vez participando desta certificação, 88% dos respondentes da pesquisa dizem que a Mitsui Sumitomo é um excelente lugar para se trabalhar.

“Estamos muito felizes por sermos eleitos pelos nossos funcionários e conquistarmos o selo do Great Place to Work. Isso é fruto do desenvolvimento das pessoas e de um plano bem executado. Traçamos no plano estratégico do quadriênio (2018-2021) um conjunto de iniciativas internas desenvolvidas com foco no bem-estar e no desenvolvimento da equipe. Nossos funcionários são nosso principal patrimônio e a eles temos dedicado nossos esforços para manter a equipe unida e estimulada neste ambiente incerto trazido pela pandemia”, comenta o vice-presidente, Helio Kinoshita.

“Esta conquista nos mostra que estamos cumprindo nosso compromisso com a valorização do nosso time, investindo em comunicação, desenvolvimento e, como consequência, temos um ambiente de trabalho saudável”. comemora Julia Christensen, Superintendente de Recursos Humanos e Marketing da Mitsui Sumitomo.

Para festejar, toda a companhia comemora a conquista com uma tarde de sexta-feira livre com sua família. O home office e as ações conduzidas pelo RH para apoiar a equipe na construção de um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal também estão entre as principais iniciativas da empresa, valorizadas pelos funcionários e relatados na pesquisa. Com 100% do time em home office há mais de 15 meses, o trabalho remoto ganhou toda a estrutura necessária para o novo modelo e ainda, em prazo recorde, o escritório de São Paulo foi reformado para ser um ambiente mais aberto e moderno, favorecendo a integração e comunicação entre as equipes.

Atualmente, a empresa soma iniciativas como o “dress-code” liberado; sexta-flex, com jornada de trabalho reduzida; e sexta “off teams”, ou seja, sem reuniões a partir das 14 horas, para que o colaborador se concentre em sua organização. Há também o day-off de aniversário e vários eventos comemorativos ao longo do ano que visam a integração entre a equipe num ambiente descontraído e acolhedor.

K.L.

Revista Apólice