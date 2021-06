Com o objetivo de proporcionar soluções que auxiliem o setor de seguros, a Minsait, uma empresa Indra, lançou uma metodologia inovadora, o Take-off Insurance, que orienta as seguradoras na evolução para uma abordagem de controle abrangente dos seus processos de negócio.

A nova metodologia, já implementada em companhias seguradoras internacionais, tem demonstrado ganhos expressivos em eficiência e melhora no relacionamento com clientes, e encontra no Brasil um mercado potencial para sua adoção, à medida que o setor avança nos processos de digitalização e novas regulamentações.

Para fazer face aos desafios que enfrenta o setor de seguros, o Take-off Insurance, apoia as seguradoras em seus processos de negócio, não apenas sob a ótica “do que fazem” mas também “como o fazem” e “quanto custa”.

Para alcançar todos esses objetivos, é necessário estabelecer previamente um quadro amplo, considerando todas as abordagens que permitem a melhoria dos processos. A empresa engloba essas ações em quatro eixos: Antecipar, Automatizar, Amplificar e Atualizar.

Cada vez mais, os segurados demandam produtos que se adaptem às suas circunstâncias vitais e antecipem suas necessidades, canais de atendimento ágeis e intuitivos e disponibilidade em tempo real das empresas para atender às suas demandas e aprimorar o serviço prestado. Tudo isso com a transparência necessária para “humanizar” o seguro, colocando-se no seu lugar e melhorando sua experiência.

“Essas novas demandas estão transformando os modelos operacionais tradicionais para dar lugar a novos baseados em um ecossistema de produtos e serviços que têm visibilidade nos canais adequados para aumentar o valor percebido pelos clientes”, explica Carlos Souza, head de Serviços Financeiros da Minsait no Brasil.

Resultados comprovados em cases globais

Nessa linha, a automatização e robotização de processos em uma seguradora de saúde assessorada pela Minsait permitiu reduzir o tempo médio das operações automatizadas em 65%, passando de 7 para 2,5 minutos, assim como aumentar em 70% a verificação sistematizada das comunicações aos clientes relativas ao prêmio de seus seguros. Além disso, a companhia conta com soluções próprias que tem um grande impacto na experiência do cliente, como no caso do seguro de automóveis, em que foi possível reduzir em até 75% o número de perguntas feitas para concluir o processo de contratação de seguro, ou seja, o tempo médio diminuiu de 9 para 1 minuto.

Por outro lado, a segmentação avançada tem contribuído para uma melhora de 10% no cumprimento dos objetivos de captação de clientes pelas seguradoras, além de duplicar a eficácia das campanhas de marketing. Além disso, a Minsait também promove a atualização da tecnologia para aproveitar todas as vantagens da “nuvem”. Neste sentido, casos práticos também demonstram que o desenvolvimento de plataformas analíticas avançadas em nuvem pode reduzir os custos de infraestrutura tecnológica em mais de 20% e o tempo de obtenção de novos clientes em 80%.

