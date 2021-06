A MAG Seguros divulgou os dois vencedores da campanha ‘Mãe Conectada’, em homenagem ao dia das Mães.

Os segurados Henrique Castro Dutra Ferreira Junior, do Rio de Janeiro, e Geslaine de Souza Avila, do Rio Grande do Sul, ganharam um iPhone 12 de 128 GB. O sorteio foi realizado no dia 31 de maio e o resultado foi divulgado ontem, 1º de junho.

“A campanha de dia das Mães foi um sucesso. Iniciativas como essa contribuem para que a companhia engaje cada vez mais a força de vendas e contribua para a disseminação do seguro de vida para mais pessoas”, explica Mirella Lavrini, superintendente de Marca e Comunicação da seguradora.

A campanha ‘Mãe Conectada’ permitia que todos os clientes da MAG Seguros que contratassem um seguro de vida entre os dias 3 e 9 de maio se inscrevessem para participar do sorteio de dois iPhones 12. Com a iniciativa, a empresa viu as vendas aumentarem 58% em relação ao mesmo período de 2020.

N.F.

Revista Apólice