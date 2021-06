A MAG Seguros anunciou mudanças na linha de Private Solutions. Para que as soluções diferenciadas do portfólio se tornem mais acessíveis diante da alta procura pelo mercado, a seguradora reduziu o limite de entrada. Com isso, agora é possível realizar a contratação de capital segurado a partir de R$ 400 mil.

“Os brasileiros estão cada vez mais atentos com o planejamento financeiro e cientes da importância de pensarem a longo prazo, seja para a manutenção do padrão de vida no futuro, realização de projetos ou potencializar seu planejamento tributário. Cientes do nosso importante papel nessa jornada, estamos olhando cada vez para dentro de casa, a fim de apoiar as pessoas nessa transformação”, comenta Rodrigo Cunha, gerente de Desenvolvimento de Produtos da companhia.

A linha Private Solutions é ideal para quem busca soluções customizadas de seguro de vida com o objetivo de proteger o seu patrimônio familiar ou empresarial. Além de diferentes opções de coberturas, ela traz uma série de exclusividades, que vão desde um processo de análise de risco personalizado até descontos para pagamentos e reservas podendo superar 100% do prêmio pago no décimo ano.

N.F.

Revista Apólice