Já está valendo a nova campanha de vendas promovida pela MAG Seguros. Desta vez, a companhia foca no Dia dos Namorados.

A campanha ‘Seu amor Presente’ vai permitir que os clientes que contratarem um seguro de vida com a seguradora entre os dias 1º e 12 de junho concorram ao sorteio de 10 cartões de crédito pré-pago da bandeira Mastercard de R$ 1.000 cada, mediante cadastro no site oficial da campanha.

Os dez sorteados poderão usar o crédito do prêmio para o que quiser, como compras em geral, viagens e restaurantes, por exemplo.

“A ideia da campanha é ressaltarmos o conceito do amor relacionado à data para falar do cuidado com quem é importante para nós. Desta forma, a ideia é mostrar a relevância do seguro de vida para proteger o futuro destas pessoas”, explica Mirella Lavrini, superintendente de Marca e Comunicação da MAG Seguros.

Para participar da promoção e concorrer ao prêmio, os novos clientes devem contratar um seguro da companhia por meio de um dos canais de distribuição ou diretamente pela página desenvolvida para a campanha, de forma 100% digital, fácil e com segurança.

Em seguida, quando estiver com o seguro ativo, o cliente deve se cadastrar no site até o dia 21 de junho para gerar seu número da sorte, garantindo, assim, a participação no sorteio.

N.F.

Revista Apólice