A Liberty Seguros acabou de anunciar o lançamento do “Vem de Vida”, programa de treinamento para corretores focado em oferecer conteúdo e auxiliar os profissionais que estão iniciando a carreira ou que pretendem expandir suas carteiras de seguro de vida. O programa será lançado hoje, 15 de junho, e estará disponível para todos os corretores cadastrados na companhia.

Apresentado pela corretora de seguros Antonia Oliveira, que é também empreendedora e faz parte do Conselho de Corretores da seguradora, o programa de capacitação contará com três encontros que vão oferecer conteúdo diversificado para ajudar os profissionais a se destacarem nas vendas. O primeiro encontro será sobre a importância do produto e conscientização, que irá apresentar um case de sucesso da Antonia com a empresa, mostrar o papel social do corretor e indicar os melhores momentos para ofertar seguros de vida.

Os dois últimos encontros irão desmistificar alguns mitos de vendas, instruir o caminho para encontrar novos clientes, além de trazer estratégias de sustentação da carteira. Além disso, os corretores que participarem de todos os encontros ganharão pontos extras na campanha ‘Cresça com o Vida’.

“O diferencial do ‘Vem de Vida’ é trazer um conteúdo assertivo e totalmente alinhado às necessidades a rotina dos corretores, já que teremos uma das nossas parceiras conduzindo esse conteúdo. Esperamos que os participantes possam incorporar os aprendizados do treinamento no seu dia-a-dia de forma simples e crescer seus negócios “, comenta Alexandre Vicente, diretor de seguros de pessoas da seguradora.

Esta é a mais uma capacitação lançada pela Liberty neste ano focada no seguro de vida. Em abril, a seguradora apresentou o “Acelera com o Vida”, que já está encerrando a primeira turma, com a participação de 55 corretores e já com a segunda etapa marcada para início de julho. Além de oferecer uma jornada de aprendizagem diferente, o primeiro treinamento lançado pela empresa é uma especialização para corretores que já trabalhavam de alguma forma com os produtos de vida, enquanto o “Vem de Vida” é para todos os tipos de corretores, principalmente para quem quer passar a vender um outro produto além do seguro auto.

As inscrições para o “Vem de Vida” podem ser feitas pelo link.

