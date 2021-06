Clientes do Itaú Personnalité já podem contratar o Seguro de Acidentes Pessoais com assistência Pet, que além da cobertura do segurado possui um pacote de serviços voltados a atender seus pets, válido para cães e gatos. Entre outros benefícios, o produto da Itaú Seguros inclui a implantação de microchip de cadastro de identificação no animal.

O plano custa R$ 60 por mês. A implantação do microchip é realizada por um médico veterinário em uma das clínicas credenciadas – e permite o armazenamento de informações importantes sobre o pet e seu tutor, sendo uma importante ferramenta no caso de fuga ou perda do animal. O seguro também inclui assistências bastante competitivas em relação aos serviços de outros seguros exclusivos para pets existentes no mercado, como consultas veterinárias (agendadas e de urgência), hospedagem pet, aplicação de vacinas em domicílio, assistência funeral para o animal de estimação e atendimento por telefone com orientação veterinária, serviços pelos quais os tutores muitas vezes pagam um valor alto.

Como o seguro tem o dono do pet como titular segurado, as assistências ficam vinculadas ao CPF dele. Desta forma, as características do animal não influenciam no preço e o segurado pode inclusive utilizar as assistências para mais de um animal de estimação (respeitando o limite de serviços e a carência de 30 dias a partir da contratação). O titular do seguro também tem acesso a um clube de vantagens com diversos descontos em produtos e serviços para seus pets, incluindo alimentação, beleza/higiene, farmácia, lazer, brinquedos, boutique, hotéis, transporte e itens para passeio.

Além dos benefícios para cães e gatos, o Seguro de Acidentes Pessoais com assistência Pet cobre a morte acidental do segurado pessoa física. Há opções de seguros com assistência Pet também para clientes Itaú Agências e Itaú Uniclass. A contratação pode ser feita com o gerente da conta, nos terminais de caixa, ou com consultores da Itaú Corretora de Seguros, que podem ser contatados via aplicativo.

