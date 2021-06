Severin Hegelbach é o novo diretor da divisão de Energias Renováveis da Howden Harmonia Corretora de Seguros. Na função, recentemente criada, o executivo irá liderar um serviço de aconselhamento sobre energias renováveis, com foco em consultoria sobre riscos para clientes, investidores, patrocinadores e outros parceiros. O objetivo é oferecer uma abordagem de diminuição de riscos precoce, proporcionando eficiência de custos em longo prazo.

Hegelbach veio da Willis Towers Watson, onde foi diretor de Divisão na equipe de Soluções Financeiras, concentrando-se em consultoria de seguros e gestão de riscos a mutuantes (credores) em negócios estruturados de financiamento de projetos no mundo todo. Antes disso, trabalhou como subscritor de energia para a Swiss Re, com ênfase em energia e serviços públicos, riscos mineiros e petróleo e gás. Ocupou também cargos na Credit Suisse, Siemens e Advisory House.

Sediado em São Paulo, o executivo se reportará a responsável pela área de Energia Sustentável, Deborah Duss, e trabalhará em colaboração direta com a equipe da Howden Specialty, parte da Howden Broking, com presença em Londres, Miami, Singapura, Dubai, Bermudas e Luxemburgo, ao mesmo tempo em que estará integrado à equipe da Howden Harmonia, colaborando com iniciativas locais.

Sobre a nomeação, Hegelbach comentou: “Estou entusiasmado por me juntar à corretora nesta iniciativa de energia sustentável, em um momento tão importante para a empresa e o setor, uma vez que a equipe continua crescendo e os clientes colocam uma ênfase crescente nos riscos de sustentabilidade. A Howden continua provando ser uma empresa inovadora no campo da sustentabilidade, com agilidade para responder tanto às necessidades dos clientes quanto aos riscos emergentes. Nenhum projeto renovável é o mesmo, por isso estou ansioso para trabalhar de perto com os clientes atuais e futuros, para permitir que eles gerenciem seus riscos de forma proativa o mais cedo possível, oferecendo abordagens personalizadas às suas necessidades individuais.”

N.F.

Revista Apólice