Hoje, 25 de junho, é o último dia para quem deseja aproveitar a promoção de U$600 de desconto na inscrição do Insuretech Connect, maior evento de inovação em seguros do mundo, que acontecerá nos dias 4 e 6 de outubro, em Las Vegas. O ITC promete ser maior que suas outras edições, pois acontecerá no Mandalay Bay, que possui capacidade para receber 10 mil pessoas.

Quem obter o ingresso hoje, pagará U$ 895; U$ 1095 até 17 de setembro; e U$ 1295 até o dia 03 de outubro. Além disso, aqueles que comprarem o ingresso por questões relacionadas à pandemia, podem ter seu dinheiro de volta.

“A confirmação do ITC Presencial, em outubro, significa a retomada das atividades presenciais dos eventos envolvidos em inovação em seguros, então, o CQCS estará lá, com certeza . Desta vez, a possibilidade da devolução da inscrição integral, em virtude da impossibilidade da presença por motivos sanitários, garante tranquilidade aos brasileiros que querem aproveitar o desconto.”, afirmou Gustavo Doria Filho, fundador do CQCS.

As inscrições podem ser feitas através do link. Para mais informações, entre em contato através do e-mail: [email protected]

N.F.

