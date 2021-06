O Accountfy , plataforma SaaS para a gestão de performance corporativa, anunciou o recebimento de um aporte de U$ 4,5 milhões, feito pela Redpoint eventures e pela HDI Seguros, e a expansão de suas operações, já presentes no Brasil e na América Latina, para os Estados Unidos. Esse valor é um complemento a um investimento series A, no valor de U$ 6,5 milhões, totalizando, assim, U$ 11 milhões. Desde a primeira parte do aporte, a empresa quase triplicou em crescimento.

Essa nova quantia será destinada ao funcionamento da operação americana nos primeiros anos, incluindo um time dedicado, investimento em divulgação e a abertura da filial no estado da Flórida, prevista para o segundo semestre de 2021. Além disso, a plataforma pretende focar seus esforços na atração de clientes locais, começando por startups com aportes a partir de séries A e middle market, ofertando um produto sofisticado a preços competitivos para adentrar no mercado norte-americano.

Para Goldwasser Pereira Neto, CEO do Accountfy, a expansão para os Estados Unidos é um passo importante para a empresa. “Nossa operação começou no Brasil em 2017 e estamos presentes em alguns países da América Latina. Os Estados Unidos têm um mercado importante e vemos grande potencial de sucesso por lá”, afirma.

Para Rodrigo Baer, sócio da Redpoint eventures, esse novo passo da startup aumenta o alcance do modelo de gestão financeira da empresa. “A ambição da empresa é clara e de enorme valor: tornar as áreas financeiras mais estratégicas. Nós investimos nessa visão e em um grande time, que conhece a realidade de um gestor financeiro como ninguém e trabalha com uma solução incrível”, afirma.

Vagner Guzella, Vice-presidente Financeiro da HDI, comenta sobre a parceria: “Aportamos recurso no Accountfy ano passado e agora complementamos pois acreditamos fortemente que investir em tecnologia é o caminho para a perenidade dos negócios. O mercado de seguros ainda carece de modernização neste sentido, e a associação com startups tem se mostrado uma estratégia eficiente para trazer um novo olhar para processos, produtos e serviços”.

N.F.

