A partir de 31 de julho de 2021, João Alceu Amoroso Lima assume o cargo de vice-presidente Ambiental, Social e Governança (ASG) do Grupo NotreDame Intermédica (GNDI), substituindo Anderlei Gerhardt Buzelli.

Lima ocupava, desde 2014, a posição de vice-presidente do segmento Odontológico (Interodonto) e vem exercendo um papel importante na gestão do GNDI há 7 anos. Sob a sua gestão, o número de beneficiários do segmento odontológico mais que dobrou, alcançando 2,7 milhões de beneficiários em junho/21.

Graduado em Economia pela Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas do Rio de Janeiro, o executivo é membro do Chartered Insurance Institute da Inglaterra e presidente da FenaSaúde, além de possuir uma vasta experiencia na liderança do segmento de planos de saúde e odontológicos. A escolha de João para esta posição deve-se à importância que o Grupo vem dedicando ao ASG, em especial em função das aquisições estratégicas realizadas nos últimos anos e que tem aumentado as responsabilidades em relação à proteção ao meio ambiente.

“Assumir essa vice-presidência é estimulante e desafiador, vis a vis a importância e prioridade estratégica que a agenda ASG tem no Grupo NotreDame Intermédica. Como parte desta estratégia, o GNDI dará continuidade a este ciclo de transformação com ambição de construir um ecossistema sustentável de saúde, em linha com as melhores práticas globais de ASG. Vamos fortalecer ainda mais o nosso posicionamento como uma das instituições de saúde mais respeitadas no País”, comenta Lima.

O executivo assume o posto deixado por Anderlei Gerhardt Buzelli, que estava à frente da área desde sua criação em outubro de 2020. Ele atuou em posições estratégicas nos 8 anos que ficou na Companhia, colaborando para o crescimento do GNDI nas suas funções anteriores de CFO e vice-presidente de Integrações, além de diretor estatutário.

