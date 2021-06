Cuidar da saúde vai muito além de ir ao médico quando você tem um problema. A Promoção de Saúde e Medicina Preventiva são parte fundamental dessa jornada, consistindo em um acompanhamento constante das suas necessidades, rotinas e, claro, uma mudança de rumo, caso necessário. É justamente a isso que se propõe o novo plano de saúde que o GNDI (Grupo NotreDame Intermédica) formatou para atender a região Norte do Paraná.

Voltado a empresas a partir de duas vidas e Pessoas Físicas, o Connect Londrina tem como diferencial uma Equipe de Cuidado de multidisciplinar com custo acessível (a partir de R$ 49,75/mês para zero a 18 anos de idade, para empresas a partir de 30 vidas, com coparticipações) que dá direito a dois hospitais próprios: o Hospital do Coração Bela Suíça e o Hospital do Coração Paes Leme.

Como antecipa o nome, o Connect Londrina é um produto cuja interface digital agiliza a maior parte dos atendimentos, sem abrir mão das consultas presenciais quando necessário. Com o foco sempre na Medicina Preventiva, área que o Grupo é precursor desde 1985, o Connect Londrina permite que o beneficiário realize consultas quando e onde ele estiver, no tempo que for mais adequado.

Por WhatsApp, a relação médica se estreita: rotineiramente, o beneficiário será acompanhado em seu histórico e necessidades, desde a assinatura do contrato. “Com este produto, o GNDI Sul busca caminhar lado a lado com o cliente, sendo um parceiro que cuida da sua saúde e evita o agravamento de qualquer condição já no seu princípio”, explica Mario Saddy, diretor executivo da empresa.

Primeiro acolhimento após adesão

Para contratar o Connect Londrina, o interessado faz tudo digitalmente. Inclusive, no momento da assinatura, é possível ler um “contrato amigo”, muito mais fácil de entender do que os tradicionais documentos. Logo após a contratação, o cliente recebe um convite para baixar um aplicativo, que centralizará toda a interação com o GNDI Sul, e um convite para realizar sua primeira consulta virtual.

Logo após a adesão ao plano, o beneficiário será contatado via WhatsApp. A partir dali, basta acessar o link enviado para realizar o agendamento do “primeiro acolhimento”, momento em que deve ser preenchida uma ficha cadastral e uma avaliação das necessidades do cliente.

Jornada assistencial estabelece prioridades de atendimento

A enfermeira assistencial será a responsável por fazer o primeiro atendimento do paciente, quando serão compreendidas as necessidades pontuais e possíveis sintomas. Assim, será possível encaminhar o usuário do Connect Londrina para avaliações de médicos especialistas seja via telemedicina ou, se necessário, consulta presencial.

“O beneficiário do Connect Londrina tem, assim, uma delimitação prévia de qualquer questão de saúde que exija um acompanhamento rotineiro. Reforçamos o conceito de Medicina Preventiva e aproximamos o plano de saúde do paciente: inovamos nos propondo a cuidar, inclusive, de quem está saudável, para que, com nossa ajuda, viva ainda melhor”, afirma Celso Boaventura Jr., diretor médico de Cuidados Coordenados do GNDI Sul.

Contratos empresariais a partir de duas vidas

O GNDI Sul oferece diferenciais aos corretores da região. Conta com uma equipe comercial regional, em Londrina, para melhor atender aos profissionais. Além de uma das melhores remunerações do mercado, com alta competitividade, a Companhia oferece planos de saúde a partir de duas vidas, um atrativo para a região.

A venda dos planos é fácil e digitial: leva menos de 15 minutos para preencher as informações do cliente, na assinatura do Contrato Amigo, feita online. O pós-venda também é feito para ajudar o corretor na manutenção dos contratos, com atendimento diário.

Cobertura em consultas médicas e exames

O Connect Londrina garante cobertura conforme o Rol de Procedimentos da ANS, tais como consultas médicas, realização de exames, terapias, procedimentos ambulatoriais, internações clínicas e cirúrgicas e assistência ao parto, entre outros. Se desejar, o plano também dá acesso a um plano odontológico, com uma ampla cobertura, de mais de 40 dentistas credenciados em Londrina e região. Com isso, o beneficiário tem acesso a consultas, atendimentos de urgência, tratamentos, cirurgias e próteses, entre outros.

GNDI easy e Dr. Clinipam oferecem atendimento 24h via chat

Outro benefício do Connect Londrina é o atendimento diário e ininterrupto pelo app GNDI easy Sul, disponível para smartphones nos sistemas iOS e Android. Ali, é possível acessar um serviço 24hrs, via chat, que tira dúvidas e dá orientações médicas e de enfermagem sem nenhum custo adicional.

“Trata-se de um modelo inovador, que promove um novo formato de troca de experiências na hora do beneficiário procurar assistência médica”, destaca Mario Saddy, diretor executivo do GNDI Sul. “Não existem mais restrições na relação médico e paciente. Esta é uma maneira prática e simples de estabelecer esse vínculo para estimular a saúde e o bem-estar diário dos beneficiários do Connect Londrina”.

Segundo o presidente do Grupo NotreDame Intermédica, Irlau Machado Filho, “o mundo mudou e a forma de consumir produtos e serviços também. Na área da saúde não poderia ser diferente. O futuro dos negócios será determinado por empresas que se anteciparem às oportunidades de mercado. Com o Connect Londrina, é possível garantir acesso à saúde de qualidade a um número maior de pessoas de forma rápida, segura e, agora, online. É isso que nos propomos, cada vez mais, a fazer em Londrina e nas regiões em que o GNDI está presente”.

