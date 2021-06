Mais de 60 profissionais de destaque do setor de seguros estão confirmados como palestrantes e apresentadores da Fetransporte Brasil Conference 2021. O maior evento online e gratuito de Seguros de Transporte do Brasil é realizado pela Fetransporte Brasil, e a Educa Seguros, e em sua segunda edição, que acontece entre os dias 7 e 10 de junho, espera reunir milhares corretores de seguros de todo o país.

Serão mais de 40 horas de conteúdo, com diversas autoridades do setor e conteúdo ao vivo em debates, entrevistas, workshops, treinamentos, salas de negócios e estudos de casos. Neste ano, além dos seguros de transporte, haverá momentos com dicas para atuação dos corretores de seguros em dois outros ramos que estão aquecendo o mercado: os seguros patrimoniais e os seguros de vida, para atendimento completo aos clientes transportadores.

Rogerio Bruch, diretor Comercial da Fetransporte Brasil, aponta a variedade de temas que serão abordados: “Apresentaremos informações do mercado, como números do setor, perspectivas, cenários econômicos, gerenciamento de riscos e desafios. Também teremos temas técnicos, que possibilitam ao corretor conduzir determinados ramos de seguros: transportes, vida, responsabilidade civil, bike e equipamentos. Temas comerciais, como marketing digital, vendas, gestão de processos e performance. Além de cases de corretoras de seguros compartilhando suas experiências e melhores práticas”, revela.

“Este será um dos principais encontros que vai reunir executivos de toda cadeia logística, conciliando a agenda de executivos e CEOs das companhias”, garante Anderson Ojope, fundador da Educa Seguros.

Entre os principais painéis, destaca-se o “Encontro de CEOs”, para debater mercado, iniciativas e perspectivas. A conversa mediada por Rogério Bruch, diretor Comercial da Fetransporte Brasil, terá participação de Erika Médici, CEO da AXA Seguros, e Murilo Riedel, CEO da HDI Seguros.

Outro momento forte do evento será a apresentação das “Perspectivas do setor logístico no Brasil em tempos de pandemia e pós-covid-19”. O painel conta com a participação de Pedro Moreira, presidente da Abralog; André Vaz Ferreira, Head of Development & Innovation da Souza Cruz; Márcio Toscano, diretor Comercial e Marketing da Autotrac; e Marcel Modesto, gerente de Logística Sênior da C&A.

Corretores de seguros especialistas em transportes irão expor “Resultados, diferenciais e cases de sucesso”. Participam: Alex Guedes, diretor da AG Plan Corretora de Seguros; Giancarlo Paris, sócio da Pariscorr Corretora de Seguros; e Adriano Jacometo, sócio da Jacometo Corretora de Seguros.

As “Transformações na logística de carga e os impactos no seguro de transporte”, serão um painel realizado em parceria com o CIST – Clube Internacional de Seguros de Transportes. O tema será debatido por Alfredo Chaia, presidente do CIST, Paulo Robson Alves, vice-presidente do CIST, Aruã Piton, diretor Executivo do CIST; e Fernanda Ruths, diretora Comercial Marine e Demais Ramos da Ação Corretora de Seguros, associada ao CIST.

“As startups que estão revolucionando o mercado de logística e transporte de carga” também estão na pauta do evento. As oportunidades serão apresentadas por André Oliveira, CEO da Motorista PX, Nicolas Galvão Carvalho, CEO do Grupo Delta, e Leandro Coelho, diretor Comercial da Guep.

Abordando “Uma visão comercial do mercado de seguro de transporte de carga”, Amilcar Spencer, diretor de Competitividade da Seguros SURA, e Carla Almeida, diretora de P&C da AXA Seguros, conversarão com Rogério Bruch, diretor Comercial da Fetransporte Brasil.

Outro painel inovador será para ouvir “Como a mídia especializada avalia o momento do mercado”. Gustavo Doria Filho, fundador do Portal CQCS, Júlia Senna, editora-chefe da JRS Comunicação, Kelly Lubiato, editora da Revista Apólice, e Sergio Vitor Guerra, editor da revista Seguro Nova Digital irão apresentar perspectivas e oportunidades, além de uma avaliação final sobre a Fetransporte Brasil Conference 2021.

A programação contempla ainda diversos outros temas importantes para os profissionais de transportes e seguros em geral. Confira a grade completa em www.fetransportebrasil.com.br e garanta sua inscrição.

K.L.

Revista Apólice