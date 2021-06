Começou nesta segunda-feira (07/06) a segunda edição da Fetransporte Brasil Conference, evento realizado pela Fetransporte Brasil e a Educa Seguros. A conferência ganhou visibilidade ao longo dos meses de organização por conseguir reunir os principais nomes do mercado de seguros e conteúdo relevante, que ajudará o corretor a ampliar sua carteira e a receita do seu negócio. Além de seguros de transporte de cargas, serão abordados ramos como vida, responsabilidade civil, bike e riscos diversos de equipamentos.

O primeiro dia foi marcado pelas salas de negócios. Cerca de 50 reuniões foram realizadas entre corretores e seguradoras, com o objetivo de avaliar oportunidades para novas apólices no ramo de seguros de cargas.

Ao todo, serão mais de 40 horas de conteúdo, oferecido por mais de 60 palestrantes. Entre os destaques da programação, estão a participação dos principais executivos das seguradoras; cases de corretores bem sucedidos em transporte de cargas, compartilhando os segredos para a atuação; entidades do setor apresentando iniciativas, perspectivas, oportunidades e desafios; e momentos de inspiração, com histórias de empreendedorismo e superação, como combustível para a audiência superar os desafios do dia a dia. O evento fecha com a participação especial do ex-atleta Jackson Follmann.

“O desafio para esse ano, depois de termos reunido mais de 2 mil participantes na primeira edição, foi crescer o evento de forma orgânica, com o compromisso de entregar conteúdo de qualidade. Focamos numa programação que mescla assuntos de mercado e treinamentos técnicos, incluímos dicas de vendas, marketing e cases de sucesso para apoiar o crescimento dos corretores de seguros. E apostamos em diferentes formatos de conteúdo, que permitem maior interação com a audiência”, afirma Bruno Barazzutti, Gerente de Inside Sales e Marketing da Fetransporte Brasil. “Conseguimos atrair milhares de inscritos, ganhar espaço na agenda das seguradoras e dos corretores de seguros, em um momento em que existem inúmeras lives e compromissos online que disputam o tempo desses executivos”, comemora.

A Fetransporte Brasil Conference 2021 tem o patrocínio das empresas Ambipar, Argo Seguros, Buonny, Grupo Delta, OpenTech, AXA Seguros, MAG Seguros, Seguros SURA, 3S Tecnologia, AT&M, GUEP Tecnologia, HDI Seguros, LPerna Comissária de Avarias, MBM Seguro de Pessoas, além do apoio das instituições Abralog, Clube dos Seguradores da Bahia e CIST.

K.L.

Revista Apólice