A Fetransporte Brasil Conference – FBC 2021, aconteceu na semana passado e contou com a participação de profissionais do setor, que tiveram à sua disposição mais de 40 horas de conteúdo gratuito, desenvolvido para capacitar o corretor de seguros e ampliar sua carteira com novos produtos.

O evento, promovido pela Fetransporte Brasil e Educa Seguros, contou com a colaboração de mais de 60 palestrantes renomados do setor, que apresentaram aspectos regulatórios, técnicos, operacionais, mercadológicos e legais dos seguros de transporte de cargas, vida, responsabilidade civil (D&O e E&O), além dos ramos bike e equipamentos. Os inscritos no evento puderam tirar dúvidas e interagir com os especialistas ao longo da transmissão online.

Um dos momentos mais aguardados foi a participação ao vivo dos CEOs Erica Médici, da Axa Seguros, e Murilo Riedel, da HDI Seguros, que compartilharam as iniciativas e perspectivas das duas companhias no momento desafiador que o mercado enfrenta. “É importante para o corretor de seguros saber como a liderança das companhias avalia as movimentações do mercado e entender o seu papel para o crescimento do setor”, avalia Rogério Bruch, diretor comercial da Fetransporte Brasil. “Para mim, é uma honra mediar um painel com tamanha representatividade e relevância dentro da agenda do evento”, afirma. Ao todo, 20 executivos das principais seguradoras do país contribuíram com a curadoria do evento.

Outro destaque foi o depoimento de corretores de seguros sobre suas dificuldades, superações e melhores práticas dentro do ramo de transporte de cargas. Os palestrantes expuseram também as vantagens financeiras e a preferência por essa modalidade. Mensagens de resiliência e otimismo marcaram o painel Mulheres no Transporte.

Tecnologia e inovação também marcaram a agenda da conferência, que contou com a presença de CEOs e diretores de empresas de tecnologia, fornecedoras do mercado de seguros. O tema Gerenciamento de Riscos foi um dos mais visualizados e com maior participação do público.

O tema Logística foi inserido na agenda e agradou. Dados, números do setor e perspectivas foram muito bem conduzidas por representantes da Abralog (Associação Brasileira de Logística) e CIST (Clube Internacional de Seguros de Transporte).

A participação do ex-atleta Jackson Follmann, sobrevivente do acidente aéreo com o time da Chapecoense em 2016, fechou o evento com a palestra “Tocando em Frente – Uma História de Superação” e emocionou a audiência.

O evento apresentou um crescimento de 30% no número de inscritos, comparado à primeira edição em 2020. Os organizadores comemoram os resultados. “Foram 9 meses organizando a FBC 2021 para entregarmos o melhor conteúdo e experiência em apenas 4 dias. Eu finalizo essa jornada com sentimento de muita felicidade e gratidão.” resume Bruno Barazzutti, Gestor de Inside Sales e Marketing da Fetransporte Brasil. “Para nós foi uma honra construir mais um capítulo da história de sucesso desse evento que já entrou para o calendário do mercado de seguros,” comenta Anderson Ojope, fundador da Educa Seguros.

A 2ª Fetransporte Brasil Conference está disponível na íntegra no canal do Youtube da Fetransporte Brasil para quem quiser rever as apresentações.

K.L.

Revista Apólice