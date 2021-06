Fabíola Oliveira é a nova superintendente Administrativa, Financeira e Pessoal do Seguro PASI. “Assumir a superintendência das áreas Administrativa, Financeira e Pessoal está sendo um divisor de águas em minha carreira profissional. Cada desafio vivido tem me feito crescer e acreditar que posso contribuir, cada vez mais, com o crescimento exponencial desta organização. Tenho imensa gratidão por toda confiança depositada pela diretoria da companhia e colegas em meu trabalho, por todas as oportunidades de crescimento que tenho tido ao longo de minha caminhada, pois me proporcionaram transformações profissionais e evolução como ser humano”, destacou a executiva.

A profissional promete empenho, foco e comprometimento para que as áreas que sob sua gestão se desenvolvam cada vez mais, sendo uma referência de suporte e apoio às demais áreas do Seguro PASI, trazendo segurança e transparência para colaboradores e diretoria. “A oportunidade de poder compartilhar conhecimento nas reuniões estratégicas e nos comitês de gestão têm contribuído para que minha visão sobre o negócio seja ampliada e assim espero contribuir de forma mais abrangente entre as áreas. Estarei focada para alcançar os melhores resultados junto às minhas equipes, para que esteja preparada e fortalecida para o futuro e para os grandes desafios que virão”, concluiu.

