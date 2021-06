EXCLUSIVO – Conhecida como a Startup Nation, Israel, território com pouco mais de 20 mil quilômetros quadrados, menos de 9 milhões de habitantes e gigante no mundo das startups, está trocando este rótulo por outro: Scale Up Nation.

Israel possui a maior média de startups por habitante, 1 a cada 1.400 pessoas. Atualmente também passou a ser conhecida pelas suas “scale ups”, startups que amadurecem e crescem de forma consistente alcançando milhares de clientes e valores de mercado acima de USD$ 1 bilhão de dólares (mais de cinco bilhões de reais) em pouco tempo.

Alguns exemplos de start-ups no mercado de seguros que se tornaram scale-ups ou unicórnios originarias de Israel são a Lemonade, Next Insurance, Hippo, entre outras.

Essas empresas trazem modelos de negócios disruptivos e baseados no uso intensivo de tecnologia como inteligência artificial, aprendizado de máquina, ciência de dados, jornadas digitais, plataformas combinadas, gerando uma melhor experiência do cliente e do corretor de seguros, além de apresentarem uma eficiência operacional acima da média da indústria tradicional.

Para apresentar essas inovações ao mercado de seguros brasileiro, o consultor Samy Hazan, veterano do mercado de seguros e especialista em Insurtechs Israelenses, em parceria com a Israeli Insurtech Accelerator, traz um road-show inédito com 10 start-ups de seguros que prometem muita inovação para a indústria global de seguros.

Apresentação de 10 start-ups de seguros israelenses, seguida de perguntas e respostas.

SERVIÇO:

ROAD-SHOW INSURTECHS ISRAEL – EDIÇÃO BRASIL

Quando: 24 de junho às 10:00 horas

Inscrições sem custo: – https://bit.ly/3p9yBg7

Evento virtual em inglês, transmitido pela plataforma Zoom com acesso gratuito mediante inscrição prévia.

Após o evento, os participantes poderão agendar reuniões com as start-ups organizadas pelo consultor especialista Samy Hazan ([email protected]).

Kelly Lubiato

Revista Apólice