Hoje, 30 de junho, a Escola de Negócios e Seguros (ENS) celebra 50 anos de atuação. Ao longo desses anos, a instituição traçou uma trajetória marcada por pioneirismo e inovação. Acompanhe o comunicado divulgado pela organização

“Nessas cinco décadas, nossa instituição passou por muitas transformações, sempre motivadas pela constante necessidade de adaptação aos cenários de seguros no Brasil e no exterior, considerando aspectos tecnológicos, sociais, mercadológicos, econômicos e demais que circundam essa ampla indústria. Construímos a nossa Escola com olhar sempre atento às demandas do setor, entregando produtos e serviços que contribuem para o desenvolvimento profissional.

Em meio século, garantimos a formação e capacitação de profissionais nas mais diferentes áreas de atuação e nichos do seguro. Foram mais de 580 mil pessoas impactadas por algum programa educacional e mais de 100 mil corretores de seguros habilitados!

Nossos produtos e serviços abrangem um amplo portfólio de cursos, pesquisas, publicações, programas responsabilidade social, palestras, congressos, parcerias internacionais e inúmeros outros projetos, sempre visando disseminar a cultura de seguros pelo País. Assim, seguiremos promovendo uma educação transformadora, que contribui para o desenvolvimento dos agentes atuantes nas principais esferas do seguro.

Neste momento, aproveitamos a data para agradecer a todos que, de alguma forma, estiveram presentes na nossa trajetória. A Escola de Negócios e Seguros não seria a mesma sem nossos alunos, docentes, colaboradores, mantenedores, parceiros e jornalistas. Muito obrigado, vocês fazem parte da nossa história!”

N.F.

