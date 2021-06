A 88i Seguradora Digital recebeu um aporte de US$ 250 mil (cerca de R$1,4 milhão) da Fundação Dash de Investimento, uma das maiores empresas globais em meios de pagamento e rede de blockchain.

Os recursos investidos pela Dash serão utilizados pela 88i em infraestrutura e marketing digital, para acelerar o ciclo de crescimento e comercialização de soluções de seguros para ecossistemas digitais da empresa. “É com grande satisfação que anunciamos a entrada da Dash como investidora neste momento importante da 88i. Com as novas tecnologias poderemos registrar um número extraordinário de seguros e, por fim, democratizar o seguro no país”, afirma Rodrigo Ventura, fundador da empresa.

De acordo com o superintendente de Investimentos da Dash, Rodrigo Ambrisi, os investimentos são parte da estratégia de crescimento da empresa na América Latina para a expansão da adoção de criptomoedas na região.

A seguradora é uma das empresas que receberam o aval da Susep para atuar no ambiente do Sandbox em abril deste ano. A estratégia de inovação da empresa prevê o uso de computação em nuvem, IoT, inteligência artificial e blockchain. “Nosso modelo é 100% digital e escolhemos distribuir soluções de seguros por meio de nativas digitais”, explica Fernando Moreira, CEO da 88i. A insurtech opera no segmento de e-commerce, mobilidade, delivery e fintechs em três ecossistemas: vida digital (celular, tablet, lap top e demais eletrônicos); Vida, Saúde & Bem-Estar (acidentes pessoais e telemedicina); e; Proteção Financeira (impedimento ao trabalho e entregas protegidas.

A base dos negócios se sustenta em tecnologias de ponta de inteligência artificial que permitem que as soluções de proteção desenhadas para o consumidor sejam integradas, em até quatro semanas, às plataformas das parceiras. Em seu primeiro mês de operação, a 88i consolidou alianças estratégicas com grandes players do segmento digital, entre elas, Pic Pay, Vá de Taxi , U4Crypto e Bitfy.

Em 2021, a seguradora espera comercializar 50 mil apólices e chegar a R$7 milhões em prêmios e, em 2022, mira multiplicar por dez o resultado projetado. Segundo Moreira, o potencial é grande quando considerado o tamanho do mercado, estimado em dois mil ecossistemas digitais, entre aplicativos de fintechs, plataformas de e-commerce e empresas ligadas à mobilidade e delivery, e por onde circulam em torno de 120 milhões de pessoas. “Com a parceria com a Dash estamos dando mais um passo para uma transformação completa deste mercado, para o qual traremos soluções simples, intuitivas e digitais”, comenta o executivo.

N.F.

Revista Apólice