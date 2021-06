Dando sequência à programação de sucesso do CVG-RJ, o presidente do Clube, Octávio Perissé; o vice-presidente, Enio Miraglia; e o diretor de seguros, Edson Calheiros, receberão os especialistas Thiago Soares, CEO Nion Latam; e Dogan Kaleli, Founder e CEO Global da Nion Network para o debate sobre as perspectivas do seguro no continente.

Segundo Perissé, “o objetivo da programação é agregar valores para o CVG-RJ, trazendo novas informações sobre as diversas modalidades e potencialidade do seguro para os seus associados, beneméritas, entidades parceiras e corpo diretor da entidade”.

Para participar deste evento não há necessidade de inscrição. Basta acessar o canal do Clube no Youtube.

Serviço

Evento: Almoço com Seguro

Dia: 09 de junho

Horário: 12hrs

Expositores: Thiago Soares, CEO Nion Latam e Dogan Kaleli, Founder e CEO Global da Nion Network

Apresentação: Octávio Perissé, presidente do CVG-RJ; Enio Miraglia, vice-presidente; e Edson Calheiros, diretor de seguros.

