O Santuário do Cristo Redentor, símbolo do Brasil no mundo, receberá os poucos convidados da diretoria do CVG-RJ para as bençãos e preces do reitor do Santuário, o padre Omar.

“Iremos lembrar desde os fundadores, presidentes e diretores que passaram pela entidade e levaram a diante o sonho idealizado em 1966 de inaugurar no Rio de Janeiro a primeira organização voltada exclusivamente para a Vida dos cidadãos brasileiros. Vamos lembrar também as mais de 513 mil Vidas perdidas pela pandemia, entre as quais encontram-se profissionais, colegas, amigos e familiares de pessoas muito queridas e próximas de todos nós”, diz o presidente do Clube, Octávio Perissé.

O CVG-RJ foi pioneiro a lançar um olhar acurado sobre o segmento de pessoas, em 1966. São 55 anos dedicados à causa levando adiante a nobre missão de treinar, disseminar cultura, educar e capacitar os profissionais para dar suporte ao mercado de seguros.

O objetivo é estimular o crescimento dos seguros de pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que a entidade desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 1.200 associados, que participam de sua programação. Somente em cursos e treinamento de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado.

“Eu gostaria de agradecer a minha diretoria executiva, os conselheiros do conselho consultivo e fiscal, as nossas beneméritas, associados, patrocinadores, apoiadores, entidades parceiras e todos que contribuíram com o CVG-RJ nesta trajetória longa, complexa e desafiadora. Graças a todos vocês conseguimos prosseguir a missão de levar cultura, informação, conhecimento e capacitação a centenas de profissionais deste fascinante segmento dos seguros de pessoas e de benefícios e registrar, por mais um ano, o nosso reconhecimento e apreço aos que dedicam a sua trajetória profissional a esta missão que nos une e nos mobiliza tanto. Muito obrigada a todos”, conclui Perissé.

Quem desejar assistir a transmissão da missa, basta acessar o link às 19 horas nesta segunda-feira, 28 de junho.

N.F.

Revista Apólice