Ontem pela manhã, dia 15, o CSP-MG (Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais) deu a largada à série online de workshops Conhecer para Proteger, que contou com a participação expressiva de corretores e executivos do mercado. Nesse primeiro evento foram convidadas as beneméritas Seguros Sura, Hapvida e MAG Seguros.

A head de Produtos de Vida da Seguros Sura, Aline Accacio, mencionou que a companhia possui um “leque amplo” de produtos no nicho de seguros de pessoas. A executiva pontuou as vantagens de cada um. “Buscamos gerar valor no dia a dia para o corretor de seguros. Nosso sistema de cotação, por exemplo, é extremamente flexível, simples e ágil, garantindo total autonomia ao parceiro”. Em primeira mão, ela anunciou que a companhia está desenvolvendo uma plataforma “robusta” totalmente alinhada às necessidades do mercado, “integrando sempre o corretor às estratégias digitais da empresa”.

Tamires Brandão, executiva da Hapvida, fez a primeira apresentação institucional da companhia ao mercado mineiro, depois da aquisição da SAUDE Sistema e Promed Assistência Médica. Uma das maiores operadoras do País, a empresa chega ao Estado com apetite para movimentar o setor. “Somos uma companhia inovadora, que investe constantemente em tecnologia de ponta para que nossos usuários usufruam do melhor atendimento. Os corretores parceiros também são prioridade nos negócios, vamos intensificar a interação com eles”, ressaltou.

A terceira apresentação do dia ficou a cargo do gerente comercial da MAG Seguros, Bruno Oliveira. O executivo listou os diferenciais da companhia, focada em seguros de vida e previdência. “Os seguros de pessoas apresentam-se como excelente oportunidade de negócios. A MAG oferece toda estrutura e condições de comercialização aos corretores parceiros para que conquistem ótimos resultados. Temos flexibilidade na contratação e coberturas ajustadas às necessidades de clientes cada vez mais exigentes”, afirmou.

O presidente do CSP-MG lembrou que, ao longo dos próximos meses, serão realizados mais 12 encontros com a presença das companhias e instituições mantenedoras do Clube. “A intenção é que as empresas falem sobre parcerias, estratégias de negócios e novidades em termos de produtos e formas comercialização. O workshop é também uma excelente chance de promover o networking com profissionais do Estado e do País”, garantiu Mello. Os eventos contam com a mediação do professor, consultor e diretor da entidade, Maurício Tadeu Barros Morais.

Amanhã, 17 de junho, o CSP-MG realiza o II Workshop Conhecer para Proteger com a presença das beneméritas Capemisa Seguradora, Rota Seguros e Zurich Seguros. Na sequência, as convidadas são Simetria Brasil, Vallor Administradora de Benefícios e Promed (empresa do Grupo Hapvida), no dia 22; e MBM Seguros de Pessoas, Classic Seguros e Mapfre, no dia 24. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no link.

N.F.

Revista Apólice