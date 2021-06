Com o avanço da campanha de vacinação contra a Covid-19, o CQCS confirma para 23 e 24 de novembro, de forma presencial, o CQCS Insurtech & Innovation. O evento irá acontecer no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo. Apesar da expectativa para o retorno dos eventos do setor, o fundador do CQCS, Gustavo Doria Filho, destaca que várias medidas estão sendo tomadas em função da impermanência do momento.

Dentre as ações estão a limitação da participação presencial em 1.000 participantes e a contratação do Dr. Antonio Bandeira, infectologista, para estruturação do protocolo de prevenção ao Covid-19 no evento. O Dr. Bandeira, dentre outras qualificações, é pós graduado na Johns Hopkins School of Public Health e fez parte do primeiro grupo a identificar a Zika no Brasil, inúmeros trabalhos publicados sobre Chikungunya, com documentação do primeiro caso de encefalite neonatal no Brasil e formação sólida em Epidemiologia.

“As cotas de patrocínio só começam a ser pagas a partir de 01 de setembro e os contratos permitirão a alteração da data em decorrência de limitações impostas pela crise sanitária, com direito a desistência de participação por parte do patrocinador sem nenhum ônus em caso de adiamento”, salienta Doria. Além disso, ressalta que palestrantes internacionais que não se sentirem confortáveis em vir ao Brasil farão suas apresentações remotamente e o evento será em modo híbrido, com as pessoas tendo a oportunidade de assistirem de qualquer lugar.

“O CQCS Insurtech & Innovation 2021 tem tudo para ser O Grande Evento do Mercado Brasileiro de Seguros em 2021 e gostaríamos muito de poder contar com a presença da sua empresa, dos seu projetos, entregas e visão de futuro para o mercado de seguros. Se achar que faz sentido com a sua estratégia e que é chegada a hora de todo mundo saber o que vocês vem implementando, venha falar conosco”, conclui Doria.

Mais informações sobre o evento estão disponíveis no site.

