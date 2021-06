O Conselho Consultivo da MAG Seguros, órgão independente que tem como principais atribuições produzir análises de mercado e acompanhar tendências e oportunidades que possam contribuir para o crescimento da companhia, apresentou Marco Antônio Messere Gonçalves como seu novo presidente.

Marco Antônio, que tem mais de 40 anos de experiência no mercado segurador brasileiro, já fazia parte do grupo como vice-presidente e assume a posição ocupada anteriormente por Andrea Levy, membro do Board da empresa há mais 15 anos. Levy foi o organizador da iniciativa do Conselho Consultivo e sua condução produziu resultado extraordinário para o planejamento estratégico da companhia, afastado temporariamente para cuidar de questões relacionadas à sua saúde.

Criado em 2019 pela MAG Seguros, o Conselho Consultivo é composto por um time de profissionais experientes e reconhecidos no mundo dos negócios, do seguro, da academia, da economia e da política.

Também fazem parte do grupo o doutor em economia, professor e pesquisador da Fundação Dom Cabral, Gilmar Melo Mendes; o professor do Departamento de Economia da Universidade de São Paulo e conselheiro da Fecomércio-SP e da Fiesp, Helio Zylberstajn; o professor do Departamento de Economia e Decano do Centro de Ciências Sociais na PUC-Rio, Luís Roberto Cunha; e o professor e sociólogo, deputado federal por mais de 30 anos, Paulo Delgado.

Pelo caráter estratégico do órgão, o Conselho Consultivo segue com atuação junto à presidência da seguradora, comandada pelo CEO Helder Molina.

