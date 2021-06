A comissão organizadora do “Conexão Futuro Seguro 2021”, que a Fenacor, os Sincors e a ENS irão promover de junho a agosto, definiu a programação das etapas regionais desse ciclo de eventos virtuais. E as atrações são muitas.

A começar pelos palestrantes, bastante conceituados. O primeiro, Luis Rasquilha, vai falar sobre a importância da inovação e apresentar uma visão do novo mundo que o Corretor de Seguros encontrará nesta nova década pós-pandemia.

O outro palestrante, Richard Furck, abordará a questão do empreendedorismo e as diferentes possibilidades de vendas nesse novo cenário. Em ambas as palestras, o foco será direcionado ainda para a relevância do digital, da formação e da capacitação do corretor de seguros, além das oportunidades que deverão surgir nos próximos anos.

Outra atração será o talk show, mediado pelo professor Maurício Tadeu, no qual os cenários da realidade do mercado de seguros local e as oportunidades de negócios para o corretor serão debatidos por personalidades do setor, executivos e convidados das principais seguradoras do país.

Foram definidos ainda os prêmios aos quais os associados PF e PJ participantes irão concorrer. Nas edições regionais, poderão ganhar notebooks e/ou smartphones e, na edição nacional, a premiação será um carro 0 Km.

Esse ciclo de eventos é exclusivo para os corretores de seguros filiados ao Sincor e colaboradores das Corretoras PJ, além de alunos da ENS. Fique atento, pois a primeira etapa, realizada em conjunto pelos Sincor AM-RR e Sincor-PA, será dia 29 de junho.



Antes disso, no dia 22 de junho, haverá um evento prévio, para a apresentação do programa para seguradoras patrocinadoras e diretorias dos Sincors.

Em cada evento do Conexão Futuro Seguro 2021 a inscrição será aberta a corretores de seguros, pessoas físicas ou jurídicas, associados aos sindicatos coorganizadores da etapa. As empresas corretoras de seguros associadas ao Sincor poderão inscrever quantos colaboradores desejar.

Haverá um evento por semana, sempre às terças-feiras e com início às 17 horas, exceto a etapa de São Paulo, que será realizada em uma segunda-feira (23 de agosto). Antes da abertura de cada evento, haverá, a partir das 16h15min, um “esquenta” com atividades e muitas novidades.

Veja a lista com as datas dos demais eventos (QUE PODEM, EXCEPCIONALMENTE, SER ALTERADAS), e a quem se destinam:

06 de julho – associados dos Sincors de Rondônia e Acre e de Tocantins;

13 de julho – Sincors: Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte e Paraíba;

20 de julho – Sincors: Mato Grosso e Mato Grosso do Sul;

27 de julho – Sincors: Goiás e Distrito Federal;

03 de agosto – Sincors: Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco;

10 de agosto – Sincors: Minas Gerais, Espírito Santo e associados do CCS-RJ – Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro;

17 de agosto – Sincors: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná);

23 de agosto – Sincor: São Paulo; e

31 de agosto – Evento Nacional

As vagas do Conexão Futuro Seguro 2021 serão limitadas. Portanto, fique atento para não perder essa oportunidade de se conectar com a nova ordem já estabelecida. Nos próximos dias, as inscrições serão abertas no hot site do evento e nas redes sociais da Fenacor, dos Sincors e da ENS.

