A Icatu Seguros passará a ser identificada por uma nova logomarca. Uma mudança implementada quando a empresa se prepara para completar 30 anos de mercado. Desde maio, o consumidor passa a encontrar em todos os canais de relacionamento da seguradora uma marca mais humanizada e acolhedora, que revela o desejo da companhia de estar ainda mais próxima do cliente, pra toda vida.

Com lançamento de produtos e serviços com base tecnológica, por meio de parcerias no mercado B2B2C, a seguradora também amplia sua carteira com as fintechs. Nos últimos cinco anos, a empresa calcula investimentos em tecnologia que ultrapassam a marca de R$ 600 milhões, sendo que, deste montante, R$ 190 milhões são anunciados para 2021.

“Seguros é o nosso DNA, é o nosso core business, é o mercado que desbravamos como pioneiros há 30 anos e em que hoje somos protagonistas. A opção pela mudança da logomarca e posicionamento é iluminarmos ainda mais a nossa marca-mãe, que é o carro-chefe de toda a nossa arquitetura de marcas de produto e unidades de negócio”, afirma o CEO da companhia, Luciano Snel.

Junto com a nova logomarca, a empresa passa a adotar a tagline “Vida. Pra Toda Vida” que acompanhará a assinatura da marca Icatu – que também passa a ter como posicionamento o binômio tranquilidade financeira e qualidade de vida. O marco de lançamento da nova logomarca e posicionamento é uma campanha com estreia nacional prevista para 7 de junho, na qual a seguradora apresenta um filme que faz uma ode à vida por meio da mensagem da canção “O Que É, O Que É”, de Gonzaguinha.

As mudanças reforçam a proposta da Icatu ser uma seguradora ágil, flexível e mais humanizada, capaz de se adaptar ao negócio do parceiro, de forma altamente personalizada. A Icatu continuará a operar com Seguros de Vida, Previdência, Capitalização e Investimentos . “Estamos prontos para ter qualquer tipo de parceiro com uma proposta de valor que se conecte com a nossa para que, somadas, impactem diferentes mercados com soluções e produtos de ponta em matéria de proteção e planejamento financeiro”, diz Snel.

Ainda de acordo com o CEO da seguradora, a companhia mira também outros mercados além de seus mais de 200 parceiros de serviços financeiros. “Sabemos operar com diferentes segmentos de mercado e canais de distribuição, quer sejam bancos, cooperativas, varejistas, insurtechs e fintechs. Buscamos parceiros estratégicos que tenham a mesma ambição que a nossa: democratizar a proteção e o planejamento financeiro a toda a população”, reforça o executivo.

Neste sentido, a Icatu está ainda mais focada em desenvolver soluções mais simples e intuitivas, a partir da inovação e da tecnologia, para uma sociedade mais exigente, que busca eficiência, customização e menor tempo de resposta. Até mesmo produtos considerados tradicionais, como Seguros de Vida e Previdência Privada, podem ser acessados de forma ainda mais simples, proporcionando mais qualidade na experiência do cliente em toda a sua jornada de compras. Todas as iniciativas da companhia são desenvolvidas com as melhores práticas ágeis e de governança para atender às necessidades de clientes, corretores e parceiros. A seguradora utiliza o conceito de nuvem, virtualização, hiperconvergência e melhores práticas em desenvolvimento de infraestrutura, arquitetura de APIs, além de possuir uma moderna arquitetura de dados.

Para 2021, a previsão de investimento nesta pasta, até dezembro, gira em torno de R$190 milhões, contemplando 16 novos projetos, o que envolve a contratação de aproximadamente cem profissionais de TI neste ano. “A empresa atua como uma plataforma de insurance-as-a-service, aberta e multicanal para desburocratizar produtos de Vida e Previdência, por exemplo, mostrando como são simples, flexíveis, fáceis de acessar e para todo tipo de público”, lembra Snel. No ano passado, a companhia ampliou seus canais digitais de autoatendimento e soluções em vendas online para corretores e parceiros diante de um investimento de R$120 milhões em tecnologia e inovação.

A Icatu é uma seguradora multicanal, por operar com diferentes segmentos de mercado e canais de distribuição, oferecendo capacitação e desenvolvimento de força de vendas ao parceiro. “Nossas parcerias englobam a maior parte do sistema financeiro e cooperativista do país. No digital, nossa presença também cresceu através de parcerias com relevantes plataformas do Brasil. O intuito é ampliar a penetração da cultura do seguro no país, transformando complexidade em simplicidade, usando inclusive canais remotos”, reforça o executivo.

Novo posicionamento reforça humanização da marca

O diretor de Marketing da companhia, Rafael Caetano, explica que a alteração de logomarca da empresa não implicará em qualquer tipo de mudança sob o ponto de vista da operação, do negócio em si. A organização continuará a operar como uma seguradora independente em Seguros de Vida, Previdência, Capitalização e Investimentos. “O nosso propósito enquanto empresa e o propósito de cada funcionário da Icatu não é vender seguros; mas, sim, trabalhar para garantir que cada pessoa, cada família que confia no nosso trabalho possa estar financeiramente protegida, assistida, e, assim, que viva melhor com mais qualidade de vida”, afirma.

A mudança é anunciada no contexto que o mundo e o Brasil atravessam a pandemia causada pela Covid-19. Neste momento de muita dor em função das milhares de perdas de vidas, a Icatu entende que é preciso estar ainda mais próxima das pessoas, seja apoiando as famílias que estão em busca de mais informações sobre os produtos e serviços oferecidos pela seguradora, seja através do acesso mais ágil e humanizado por meio de seus canais de atendimento ao cliente. “Neste momento, as pessoas estão se permitindo falar sobre assuntos desconfortáveis como a vulnerabilidade da vida. Com a Covid-19, clientes e consumidores estão buscando conhecer melhor as soluções disponíveis no mercado para decidir sobre a proteção e o planejamento financeiro de sua família”, comentou Caetano.

Uma história marcada por protagonismo em inovação fez da Icatu uma das maiores seguradoras do Brasil. Graças a uma estratégia integrada de crescimento, a companhia possui 8 milhões de negócios ativos e mais de R$ 60 bilhões em ativos sob sua gestão, contemplando a Icatu Vanguarda, empresa de investimentos do Grupo. A organização atua em todo o território nacional: são 38 filiais no país e uma rede de 14 mil corretores. A seguradora é responsável pela geração de 2 mil postos de trabalhos diretos, com perspectiva de finalizar o ano com uma equipe de 2,4 mil pessoas.

Desempenho

Em um ano extremamente desafiador para o ambiente de negócios, por conta da pandemia, a companhia manteve seu histórico de crescimento. Em 2020, a empresa teve resultados operacionais robustos em Vida, Previdência, Capitalização e Investimentos com o faturamento de R$ 8,4 bilhões, mantendo ROE (retorno sobre o patrimônio) acima de 20%. A se atingiu R$ 642 milhões em resultado com operações de seguros no ano passado, e lucro de R$ 292,4 milhões, o segundo melhor ao longo de sua trajetória. O patrimônio líquido da seguradora chegou a R$ 1,7 bilhão, crescimento de 23% em relação a 2019.

No ano passado, a Icatu beneficiou mais de 90 mil famílias com a distribuição de R$ 900 milhões entre pagamentos de rendas, benefícios e sorteios. A cada 5 minutos, a seguradora ajudou uma família a estar financeiramente assistida em 2020.

N.F.

Revista Apólice