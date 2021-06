O Brasil viveu grandes transformações com o apoio do setor de seguros, previdência privada, saúde suplementar e capitalização, atividades estratégicas para o desenvolvimento da economia, contribuindo para a formação de poupança interna e para a proteção da saúde, vida e patrimônio de milhões de pessoas e empresas ao longo de sete décadas. Em mensagem em vídeo, produzida especialmente para a ocasião, o presidente da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), Marcio Coriolano, celebra: “Representar um setor cuja receita anual corresponde a perto de 6,7% do PIB, gera 175 mil empregos diretos e faz a gestão de investimentos equivalentes a quase um quarto da dívida pública brasileira é, sem dúvida, um grande orgulho e um enorme desafio diário para todos os que integram esta Confederação. Desafio compartilhado com as quatros Federações que a compõem: FenSeg, FenaPrevi, FenaSaúde e FenaCap.”

Segundo Coriolano, o legado desses 70 anos de representação tem sido fundamental para enfrentar e superar os desafios da atual realidade. “A chegada da pandemia do novo coronavírus exigiu rápida adaptação de todos e mudou a percepção da população quanto ao seu modo de vida e ao risco a que estão sujeitos. Mais uma vez, a resiliência do setor de seguros foi essencial para amparar o país em um momento tão complexo da vida nacional”, afirma o executivo.

Os ex-presidentes da CNseg João Elísio, Jorge Hilário e Jayme Garfinkel também enviaram mensagens gravadas em vídeos sobre as sete décadas de atuação da entidade, disponíveis no portal da Confederação. Uma série de veiculações está sendo promovida, que incluem matérias sobre a trajetória da instituição em seus diversos canais de comunicação, como a Rádio CNseg, suas redes sociais (Facebook, YouTube, Instagram e LinkedIn), a Revista de Seguro, seu portal e sua intranet. Também foi lançado no início do ano um selo em comemoração à data e realizada campanha junto aos funcionários com o mote “Eu construo a história do setor segurador. Eu sou CNseg”.

N.F.

Revista Apólice