A Bradesco Seguros anunciou parceria entre o Clube de Vantagens da seguradora e a Cuponeria. Entre junho e agosto, os corretores cadastrados no clube contarão com ofertas e condições exclusivas, incluindo cupons disponibilizados de forma gratuita. O corretor só precisa estar logado no site para aproveitar os descontos especiais.

“Os corretores são a principal força da nossa distribuição, e, portanto, parceiros essenciais para a nossa atuação no setor. Esses benefícios do Clube são apenas mais uma forma de prestigiá-los”, ressalta Leonardo de Freitas, diretor da Organização de Vendas da companhia.

Dentre as ofertas disponíveis para o corretor, se destacam descontos em cursos da Conquer, notebooks e desktops da Lenovo e itens da papelaria Gimba e da marca de óculos Rayban.

Confira abaixo as condições disponíveis:

Gimba (papelaria)

Oferta: 15% OFF no hotsite. Acesse o site e tenha acesso ao benefício.

Validade: 01/11/2021

Conquer

Oferta: Aproveite 10% OFF nos cursos da Conquer. Selecione o curso que deseja fazer e adicione o código do cupom no carrinho de compras no ato da inscrição. Benefício não cumulativo.

Validade: 17/03/2022

Lenovo

Oferta: Cupom de R$150 OFF em compras acima de R$2.899 em notebooks e desktops no site da Lenovo. Sujeito a limite de promoção.

Validade: 31/12/21

Rayban

Oferta: Desconto de 25% em todo o site da Ray-Ban. Válido para valor máximo do carrinho de R$ 2.500. Não cumulativo com outras promoções do site.

Validade: 15/07/2021

