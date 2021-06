Apoiando o esporte brasileiro, a Ciclic é a nova parceira das seleções de vôlei feminino e masculino. Até 2024, a empresa vai oferecer o seguro oficial para as viagens das equipes de vôlei de quadra e de praia. A cobertura valerá para participações em todos os campeonatos internacionais, incluindo os dois próximos ciclos olímpicos.

O contrato com a Confederação Brasileira de Vôlei foi firmado em maio, mês em que foram retomadas as competições internacionais nas quadras, com a Liga das Nações, realizada até o fim de junho, a poucos dias das Olimpíadas de Tóquio.

“O esporte de alto rendimento está entre as atividades que precisaram ser mantidas com todos os cuidados nesse período de pandemia do novo coronavírus. Para seguir com uma agenda de eventos e deslocamentos, é necessário se proteger ainda mais, considerando novas recomendações e protocolos de segurança, com cobertura completa para uma viagem sem imprevistos”, destaca o CEO da insurtech, Raphael Swierczynski. “É um orgulho imenso apoiar times tão vencedores que voltam a competir em outros países e, seja de onde estivermos, estaremos torcendo”, acrescenta.

Seguro viagem na pandemia

Desde a adoção de protocolos rigorosos de segurança para ingresso em diversos destinos do mundo, os seguros passaram a cobrir despesas médico-hospitalares para casos de Covid-19. Indo mais além, parcerias com redes de laboratórios de medicina diagnóstica possibilitaram preços mais acessíveis para a realização de exames RT-PCR, de detecção do novo coronavírus. Tanto o seguro viagem quanto o exame PCR passaram a ser obrigatórios para a entrada em outros países.

Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e datas já definidas para a imunização de adultos nas maiores cidades brasileiras, os deslocamentos devem ser mais intensos principalmente à medida em que a população receber a segunda dose do imunizante. Em junho de 2021, as contratações de seguro viagem da Ciclic mais do que dobraram em relação a maio, mostrando uma tendência de volta do mercado de turismo.

“Queremos dar apoio e suporte para que os viajantes voltem a viajar protegidos. Seja assegurando a cobertura necessária em casos diagnosticados durante a viagem, seja oferecendo a comodidade de serviços online como a telemedicina”, afirma Swierczynski.

A cobertura Covid-19 da Ciclic é complementar aos planos regulares de seguro viagem, e o cliente pode escolher limites de despesas entre R$5 mil a R$30 mil. É válida para destinos nacionais e internacionais.

N.F.

Revista Apólice