A Chubb anunciou hoje mudanças em sua equipe de liderança para os negócios de seguros gerais da empresa na América Latina, com operações na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, Panamá, Peru, Porto Rico, América Central e no Caribe.

Elda Conde, atualmente vice-presidente de Digital e Serviços para as operações da companhia no México, foi nomeada vice-presidente regional de Serviços para a América Latina. Nesta função recém-criada, a executiva será responsável por liderar a estratégia centrada no cliente da seguradora, que inclui a implementação de programas para garantir a excelência no padrão de serviço da seguradora e otimizar a experiência dos clientes, parceiros de negócios e provedores de serviços em toda a região.

Rodrigo Valiente, atualmente vice-presidente associado regional de Desenvolvimento de Negócios, com foco na América Latina, foi nomeado vice-presidente regional de Digital para a América Latina. Ele sucede a Gabriel Lázaro, que foi nomeado vice-presidente sênior e chefe digital da Chubb Overseas General Insurance.

Em sua nova função, Valiente irá liderar a agenda digital da empresa na América Latina, com foco na expansão dos negócios e parcerias digitais da empresa, garantindo inovação de produtos e a expansão das capacidades digitais da seguradora em toda a região.

Ambos os líderes se reportarão a Marcos Gunn, vice-presidente sênior do Grupo Chubb e presidente regional para a América Latina. As nomeações entram em vigor imediatamente.

“À medida que avançamos na estratégia de elevar nossas capacidades digitais e orientadas ao cliente na América Latina, a adição de Rodrigo e Elda à nossa já forte equipe de liderança ajudará a acelerar nossa agenda de transformação”, disse Marcos Gunn.

Com mais de 20 anos trabalhando na Chubb, Elda Conde liderou estratégias de distribuição comercial em diversos canais, incluindo financiadoras de automóveis, bancassurance e vendas diretas, além de áreas estratégicas como atendimento e digital. Ela é bacharel em administração de empresas pelo Instituto Tecnológico de Monterrey e pós-graduada pela Universidade da Califórnia, Berkeley.

Com ampla experiência em desenvolvimento de negócios, estratégias financeiras e canais digitais na América Latina, Europa e Estados Unidos, Valiente ingressou na companhia em 2016. Com mestrado em Administração de Empresas pela ESADE Business School na Espanha, Rodrigo é contador certificado pela Universidade Católica da Argentina e tem cursos de extensão em Estratégia de Negócios Digitais na Columbia Business School.

N.F.

Revista Apólice