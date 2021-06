A Centauro-ON lançou o Game Academy – Conhecimento em Ação, uma experiência para aprimorar o processo de vendas dos corretores parceiros. São três treinamentos online com convidados especiais e conteúdos exclusivos, e os corretores que participam concorrem a prêmios no game. A participação em cada webinar garante pontuação, e após cada evento eles recebem por email atividades relacionadas aos temas apresentados, que também somam pontos.

“Os corretores são instrumentos da disseminação da cultura do seguro e da importância social que este produto tem para o país, por isso estamos criando formas divertidas de aprendizado que certamente ajudarão os corretores, cada vez mais, na realização desta missão tão nobre de levar proteção aos brasileiros”, afirma Thiago Espindola, head de Marketing e Novos Negócios da companhia.

O primeiro webinar aconteceu no dia 15 de junho, trazendo o tema “Perfis Comportamentais – Como falar com o mundo do seu cliente?”, pela reconhecida coach Justine Arena, formada pela Harvard University. Ela apresentou o que é o perfil comportamental, como ele pode ajudar na vida e nos atendimentos ao cliente; os 4 perfis comportamentais (comunicador, executor, planejador e analítico), e como colocar esse conhecimento em prática para aprimorar os negócios.

No dia 06 de julho o webinar será “Venda Consultiva de Seguros Individuais”, apresentando estudo de casos e aplicações de produtos da Centauro-ON de acordo com os perfis dos clientes. O treinamento irá abordar a jornada consultiva desde o levantamento da necessidade do consumidor até a apresentação das coberturas e suas soluções, bem como dicas de abordagem.

Já no dia 20 de julho o tema será “Design Comportamental – Como fazer o cliente dizer sim?”. O treinamento com a especialista em Economia Comportamental pela ESPM, Fernanda Rodrigues, como convidada especial, irá explicar o que é Design Comportamental, as formas de pensar que envolvem a tomada de decisão, e como fazer o cliente dizer sim, seguindo os ‘6 Princípios de Cialdini’.

“Os treinamentos são complementares. Primeiro explicaremos como conhecer os perfis dos clientes, depois traremos mais informações sobre os produtos, para, por fim, explicar aos corretores como conduzir este consumidor a entender a importância do seguro. Estamos usando uma série de ferramentas para ajudar no processo de decisão do cliente”, explica Espindola.

Para acompanhar a agenda de eventos aberta ao mercado de seguros acesse o link.

N.F.

Revista Apólice